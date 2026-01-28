Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, σε δημόσιες τοποθετήσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατηγορώντας το κόμμα της Πινδάρου για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και επιλεκτική μνήμη.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Πελεκάνος υποστηρίζει ότι ο ΔΗΣΥ παρουσιάζεται για ακόμη μια φορά ασόβαρος και εκτός πραγματικότητας, προσθέτοντας πως, παρά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, ο κυπριακός λαός «βλέπει, θυμάται και κρίνει». Όπως αναφέρει, σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα, όταν απαιτούνταν ξεκάθαρες θέσεις και πολιτικό θάρρος, ο ΔΗΣΥ επέλεξε τη σύμπλευση με την Αριστερά, επιλογές που –κατά το ΕΛΑΜ– είναι καταγεγραμμένες και δεν διαγράφονται.

Η σύγκρουση των δύο κομμάτων ξεκίνησε με αφορμή το μνημόσυνο του Γρίβα. Σε προηγούμενη ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ έκανε λόγο για διχαστική ρητορική και παραπληροφόρηση από το ΕΛΑΜ, ενώ έστειλε το μήνυμα πως ο ΔΗΣΥ δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού και ιστορίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ:

Ο ΔΗΣΥ παρουσιάζεται για ακόμη μια φορά ασόβαρος και εκτός πραγματικότητας.

Όσο κι αν προσπαθεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα να αποπροσανατολίσει από την ουσία και να ξαναγράψει την ιστορία, ο κυπριακός λαός βλέπει, θυμάται και κρίνει.

Στις κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας, όταν απαιτούνταν ξεκάθαρες θέσεις και πολιτικό θάρρος, ο ΔΗΣΥ επέλεξε τη σύμπλευση με την Αριστερά. Οι επιλογές του, είναι καταγεγραμμένες και δεν διαγράφονται με ανακοινώσεις.

Η ιστορία είναι εκεί. Δεν παραγράφεται, δεν παραποιείται και δεν ξεχνιέται. Όσοι σήμερα μιλούν για «αποτελέσματα» ας εξηγήσουν στον λαό γιατί βρέθηκαν επανειλημμένα απέναντι στην καταδίκη της Τουρκίας και του ψευδοκράτους και γιατί προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε επιλογές που έβλαψαν τα εθνικά μας συμφέροντα.

Όσο για τα περί «διχασμού» και «παραπληροφόρησης», καλό θα ήταν στον ΔΗΣΥ να κοιταχτούν πρώτα στον καθρέφτη. Ο διχασμός δεν προκαλείται από την αλήθεια, αλλά από την υποκρισία και την επιλεκτική μνήμη.

Επαναλαμβάνουμε για να το κατανοήσετε καλύτερα εκεί στην Πινδάρου.

Δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου, που εμφανίζεται στις λεγόμενες πορείες «περηφάνειας», υιοθετώντας ατζέντες ξένες προς τις αρχές της παραδοσιακής Δεξιάς.

Δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου, που απαξίωσε τον Αρχηγό Διγενή, αποκαλώντας τον «οποιονδήποτε».

Δεν είναι το ΕΛΑΜ, αλλά η κα Δημητρίου που ψήφισε τον κατάπτυστο νόμο Ακκιντζί, προσφέροντας πολιτική κάλυψη στις τουρκικές επιδιώξεις.

Δεν είναι το ΕΛΑΜ αλλά η κα Δημητρίου που πρότεινε θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την όρεξη της Τουρκίας.