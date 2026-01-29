Την αριστίνδην υποψηφιότητα της Σόλιας Πελαγία, για την επαρχία Αμμοχώστου, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Μετά από συνάντηση που είχε σήμερα με την κα Σόλια Πελαγία, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νικόλας Παπαδόπουλος επισήμανε ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα με ουσιαστική κοινωνική δράση, καθώς και με διαχρονική προσφορά στα ζητήματα που αφορούν την επαρχία Αμμοχώστου και τους πολίτες της», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει την αριστίνδην υποψηφιότητα της Σόλιας Πελαγία για την επαρχία Αμμοχώστου, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Μετά από συνάντηση που είχε σήμερα με την κα Σόλια Πελαγία, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νικόλας Παπαδόπουλος επισήμανε ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα με ουσιαστική κοινωνική δράση, καθώς και με διαχρονική προσφορά στα ζητήματα που αφορούν την επαρχία Αμμοχώστου και τους πολίτες της.

Η Σόλια Πελαγία έχει επιδείξει σταθερή προσήλωση στην προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Συμμερίζεται το όραμα του Δημοκρατικού Κόμματος για μια ελεύθερη, σύγχρονη και δημιουργική Κύπρο, με ισχυρή οικονομία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε δική της δήλωση, η κα Σόλια Πελαγία ανέφερε:

«Με αίσθημα ευθύνης και βαθιάς αγάπης για την Αμμόχωστο, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στόχος μου είναι να εκπροσωπήσω με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα τους ανθρώπους της επαρχίας μας, να συμβάλω στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και να εργαστώ για μια δίκαιη, σύγχρονη και βιώσιμη Κύπρο. Μαζί μπορούμε να δώσουμε ουσιαστική φωνή στην Αμμόχωστο και να διαμορφώσουμε το μέλλον που μας αξίζει.»

Το Δημοκρατικό Κόμμα εύχεται στην κα Σόλια Πελαγία κάθε επιτυχία.