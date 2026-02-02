Τα αποτελέσματα έρευνας της Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εγκλωβισμένους μαθητές στο Ριζοκάρπασο ανοίγουν τον δρόμο για επιτόπια επίσκεψη στην κατεχόμενη Καρπασία από την Επιτροπή CULT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό αποτελεί και τον στόχο του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, με πρωτοβουλία του οποίου ξεκίνησε η έρευνα της Υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου.

«Ως Υπουργείο Παιδείας βιώνουμε έλεγχο στα βιβλία και απόρριψη συγκεκριμένων βιβλίων, καθώς και απόρριψη εκπαιδευτικών από το κατοχικό καθεστώς», δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σημειώνοντας πως «αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, φυσικά, γιατί επηρεάζει το απρόσκοπτο δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση».

Σχολιάζοντας το χθεσινό δημοσίευμα του «Φ» με πληροφορίες σχετικά με τα συμπεράσματα της έρευνας της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην Καρπασία, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που αφορά τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου, στα κατεχόμενα.

Στην έρευνα με τίτλο «Εγκλωβισμένοι μαθητές στην Κύπρο» εξετάζονται οι συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία των κατεχομένων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συνθήκες και οι καθημερινές δυσκολίες, ως συνέπεια της τουρκικής κατοχής, αποτελούν αντικείμενο έρευνας υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου και, γενικότερα, ενός ευρωπαϊκού θεσμού. Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, θα ζητηθεί και θα επιδιωχθεί επιτόπια αποστολή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να διαπιστώσει από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου.

Στις δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως πριν από περίπου δύο χρόνια πραγματοποιήθηκε και δική της επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «όπου, μαζί με τους Ευρωβουλευτές μας και με τη στήριξή τους, παρουσιάσαμε το όλο θέμα και διαπιστώσαμε τον προβληματισμό τους, γιατί πρόκειται για μία πτυχή του Κυπριακού προβλήματος η οποία παρέμενε αθέατη για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά βλέπουμε, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, να έχει προχωρήσει σε έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα ελλιπούς πρόσβασης στο δικαίωμα της εκπαίδευσης για αυτά τα σχεδόν 50 παιδιά», σημείωσε.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ακόμη ότι το ζήτημα αυτό τέθηκε τόσο στο παρελθόν όσο και κατά την τελευταία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. «Συνεπώς, είναι ένα θέμα στο οποίο θέλουμε ιδιαίτερα να προχωρήσει και το Ευρωκοινοβούλιο στην επίσκεψη που επιδιώκει να πραγματοποιήσει, αλλά και να δοθεί έμφαση σε αυτή την αθέατη, όπως είπα, πλευρά και πτυχή του Κυπριακού προβλήματος, η οποία επηρεάζει τα παιδιά μας που ζουν και εκπαιδεύονται στα κατεχόμενα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν θεωρεί ότι θα υπάρξει αλλαγή στάσης μετά την έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι πλέον διαφαίνεται ενδιαφέρον από την Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό, κάτι που αναβαθμίζει την πολιτική σημασία του θέματος «και μας δίνει την ευκαιρία να γίνει γνωστό ευρύτερα, ώστε στο τέλος της ημέρας να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά να έχουν πραγματικά την εκπαίδευση που τους αξίζει».

Σε ερώτηση αν το θέμα θα αναδειχθεί και στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, η Υπουργός Παιδείας απάντησε ότι «αξιοποιούμε όλες τις δυνατές ευκαιρίες που μας δίνονται για την προώθηση τέτοιων θεμάτων».

«Εμείς προτιθέμεθα να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Όπως είπα, και εγώ προσωπικά είχα μεταβεί και παρουσίασα αρχικά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο παλαιότερα. Τώρα, όμως, έχουμε όλα τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν για να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια προς όφελος των παιδιών», κατέληξε.

Όπως αποκάλυψε χθες ο «Φ», στο πλαίσιο της έρευνας γίνεται ιστορική αναδρομή από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 μέχρι σήμερα, με αναφορά στην τουρκική εισβολή και στις συνθήκες που επικρατούν στο νησί από το 1974 και μετά. Γίνεται σαφής αναφορά στην κατάληψη από την Τουρκία περίπου του ενός τρίτου της Κύπρου στον βορρά, όπου μεταφέρθηκαν οι Τουρκοκύπριοι.

Αναφορά γίνεται στους 20.000 Ελληνοκύπριους που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην Καρπασία. Με την πάροδο των χρόνων, ο αριθμός τους μειωνόταν σταδιακά, με αποτέλεσμα σήμερα οι Ελληνοκύπριοι που διαμένουν στα κατεχόμενα, υπό το καθεστώς του εγκλωβισμένου, να περιορίζονται σε λιγότερους από 500.

Μέσα από τα συμπεράσματα της έρευνας καθίσταται σαφές ότι «οι Ελληνοκύπριοι ζουν υπό συνθήκες ανελευθερίας», ενώ τονίζεται ότι «οι ατομικές, εκπαιδευτικές και θρησκευτικές ελευθερίες περιορίζονται από τις αρχές κατοχής». Επισημαίνεται ότι «η UNFICYP συνεχίζει να διευκολύνει την παράδοση σχολικών βιβλίων και τον διορισμό εκπαιδευτικών στα δημοτικά και δευτεροβάθμια ελληνοκυπριακά σχολεία της χερσονήσου της Καρπασίας. Όπως και τα προηγούμενα έτη, η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε τη χρήση επτά ελληνικών σχολικών βιβλίων στα σχολεία της Καρπασίας και απέρριψε τον διορισμό επτά εκπαιδευτικών, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των ελληνοκυπριακών σχολείων».