Ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο αναπτύσσει η Βρετανία, υπό το βάρος ανησυχιών ότι ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Συγκεκριμένα έξι F-35B απογειώθηκαν από την βάση Μάρχαμ την Παρασκευή (6/2) με προορισμό το Ακρωτήρι για να το υπερασπιστούν σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή κλιμακωθεί επικίνδυνα, σύμφωνα με πληροφορίες των Times.

Τα F-35 έρχονται να ενισχύσουν τα Typhoon που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και εκτελούν αποστολές πάνω από το Ιράκ και τη Συρία.

Έχουν αναπτυχθεί σε αμυντικό ρόλο, ενώ τα Typhoon είναι μόνιμα σταθμευμένα εκεί καθώς εκτελούν την επιχείρηση Shader εναντίον των υπολειμμάτων του Ισλαμικού Κράτους.

Τον περασμένο μήνα, τέσσερα Typhoon της RAF από την κοινή Μοίρα Νο. 12 Ηνωμένου Βασιλείου-Κατάρ αναπτύχθηκαν στο Κατάρ κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Κατάρ, επικαλούμενη τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ είχαν κρίσιμες συνομιλίες στο Ομάν παράλληλα με τη μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές συναντήθηκαν από τότε που οι ΗΠΑ συμμετείχαν στις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του και διακόπτοντας μια διαπραγματευτική πορεία.

Ο Αμπάς Αραγτσί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις.

Η θέση της Ουάσινγκτον ήταν λιγότερο σαφής, με την ανακοίνωση νέων κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν λίγο μετά το τέλος των συνομιλιών στο Αμμάν.

Cnn.gr