Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα το μεσημέρι τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, όπως επίσης και της διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας έγινε ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση των δεδομένων ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στην Άγκυρα.

Όπως αναφέρεται, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά την επικοινωνία επιβεβαιώθηκε η κοινή προσέγγιση Κύπρου και Ελλάδας για συνέχιση των προσπαθειών επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο που είχε διακοπεί, με στόχο μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, σε πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμφώνησαν στη συνέχιση της στενής συνεργασίας και του τακτικού συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, ώστε κάθε διπλωματική επαφή και πρωτοβουλία να ενισχύει τη συνολική προσπάθεια για πρόοδο στο Κυπριακό.