Αδιάκοπη είναι η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου και το ΑΚΕΛ, μετά το διαζύγιο που ανακοινώθηκε και επίσημα την περασμένη εβδομάδα. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, έδωσε συνέχεια στη συζήτηση γύρω από το «έγγραφο» του κόμματός του για τον Γιώργο Παμπορίδη, σημείωνοντας ότι «δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο» και πως δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει η ανεξάρτητη πλέον βουλεύτρια. Η κ. Χαραλαμπίδου αντέδρασε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την παρέμβαση Στεφάνου, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «άλλα ρωτά ο Δημητρόπουλος, απαντά ο Στέφανος».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε στο Σίγμα ότι διάβασε προσεκτικά τη συνέντευξη της κ. Χαραλαμπίδου. «Προφανώς αναφέρεται στις αναφορές που έγιναν εκείνη την περίοδο ότι το ΑΚΕΛ συζητούσε με τον κύριο Παμπορίδη. Τότε είχε γίνει αρχές του Γενάρη η αναφορά και εμείς το είχαμε ξεκαθαρίσει. Διότι το ΑΚΕΛ ασχολήθηκε 20 ημέρες μετά σε επίπεδο Σωμάτων του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές ενόψει της συζήτησης για το τι θα κάνουμε και είχαμε ξεκαθαρίσει ότι τίποτα δεν κάναμε, ούτε είχαμε κάνει διαδικασίες», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε συνέντευξη της στον «Φιλελεύθερο της Κυριακής» είχε δηλώσει ανάμεσα σε άλλα: «Επρόκειτο για έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής το οποίο έστειλαν στις κομματικές ομάδες βάσης με οδηγίες να αναγνωστεί αυτούσιο και το οποίο στόχευε στην πολιτική μου αποδόμηση. Έφερε τίτλο: ‘Η συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου’. Με στόλιζαν κανονικά στα μουλωχτά μετά από 11 χρόνια συνεργασίας. Ήταν χτύπημα πίσω από την πλάτη. Πες ότι θέλεις , κατηγόρησε με αλλά δώσε μου το δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Για όσα συνέβαιναν , ενημερώθηκα από δυο συναδέλφους που δεν ανέχονταν τέτοιες πρακτικές. Δυο μήνες μετά που κυκλοφόρησε ήρθε στα χέρια μου η εγκύκλιος. Ζήτησα κατ’ επανάληψη από τον Γενικό Γραμματέα να την αποσύρει ή να διορθώσει, έστω και στην διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης του Μαυρογιάννη. Αυτός αρνήθηκε. Τελευταία φορά που το ζήτησα ήταν Ιανουάριος του 2023 πριν τις προεδρικές».

Η απάντηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Η ανεξάρτητη πλέον βουλεύτρια, κοινοποιόντας το περιεχόμενο της παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, σχολίασε: «Αλλα ρώτα ο Δημητροπουλος , αλλά απαντά ο Στεφανος ! Σκόπιμη ασυνεννοησία ή όχι δεν ξέρω , αλλά μην το ρίχνουμε τόσο χαμηλά ! Η εγκύκλιος αφορούσε εμένα την ίδια την «την συμπεριφορά» μου με αφορμή τα όσα είπα τότε και παρουσιάστηκε σε κομματικές ομάδες βάσεις και την έχω ! Και ήταν αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και επιστολών γραπτών ή απόσυρση της ! Τις οποίες επίσης έχω . Μάλιστα στην εγκύκλιο γίνονται αναφορές για τις κομματικες διαδικασίες την υπομονή που μου σύστησε ο ΓΓ. Επισης , γινόταν αναφορά σε άρνηση μου να εμφανιστώ ενώπιον της Γραμματείας του κόμματος ! Με έθιγε μετα μετά από 11 χρόνια συνεργασίας !και τώρα να ακουω αυτά ; Έλεος»