Το ζήτημα της διάνοιξης νέου σημείου διέλευσης στην πρωτεύουσα έθεσε ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, υποστηρίζοντας την ανάγκη άσκησης πίεσης μέσω διαφορετικών ενεργειών και προκρίνοντας ακόμη και τη λήψη μονομερούς βήματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να πιέσουμε με διαφορετικές ιδέες και διαφορετικές ενέργειες. Κατά την άποψή μου, σήμερα πρέπει να ολοκληρώσουμε τα πάντα για (ένα) νέο οδόφραγμα, να το θέσουμε επιτακτικά και να πούμε: “Εμείς τα ετοιμάσαμε, άντε, το ανοίγουμε”», είπε μιλώντας στον τουρκοκυπριακό διαδικτυακό σταθμό «Kıbrıs Postası Tv».

Ο κ. Χαρμαντζί είπε ότι ο κύριος όγκος των μετακινήσεων (περίπου το 60-70%) συγκεντρώνεται στη Λευκωσία. Εκτίμησε ότι οι τρέχουσες εργασίες ρύθμισης στον Άγιο Δομέτιο δεν επαρκούν για την επίλυση του κυκλοφοριακού εμφράγματος, καθιστώντας μονόδρομο τη δημιουργία νέου σημείου. Παράλληλα, ως άμεσο μέτρο αποσυμφόρησης, κατέθεσε την πρόταση να επιτραπεί η ελεγχόμενη διέλευση φοιτητών με οχήματα από το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας.

Πέραν του ζητήματος των οδοφραγμάτων, ο κ. Χαρμαντζί σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα στα κατεχόμενα, προβλέποντας ραγδαίες εξελίξεις. Είπε ότι η «κυβέρνηση» θα οδηγηθεί σε παραίτηση και ότι θα διεξαχθούν πρόωρες «εκλογές» το αργότερο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, καθώς οι οικονομικοί πόροι θα κατευθυνθούν στην προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας, καθιστώντας αδύνατη την ταυτόχρονη διεξαγωγή τους με τις «τοπικές εκλογές» του Δεκεμβρίου.

Τέλος, αναφερόμενος στα οικονομικά πεπραγμένα του «δήμου», αναφέρθηκε σε σημαντική βελτίωση των δεικτών, προαναγγέλλοντας για το 2026 επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ΤΛ από ίδιους πόρους, με έμφαση σε έργα υποδομής, οδοποιίας και πρασίνου.

