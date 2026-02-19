Τους 56 προτεινόμενους υποψήφιους για τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2026 ανακοίνωσε το Πολιτικό Συμβούλιο του Volt όπου θα τεθούν προς επικύρωση από τα μέλη του κόμματος μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Υποψήφιος βουλευτής με τον Volt στην επαρχία Λευκωσίας, όπως γράφτηκε και σε ρεπορτάζ του «Φ», θα είναι ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. Η συμφωνία κλείδωσε σήμερα το πρωί στα γραφεία του Volt.

Υποψήφιες στη Λευκωσία θα είναι επίσης η συμπρόεδρος του κόμματος Ανδρομάχη Σοφοκλέους και η βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ενώ θα είναι επίσης υποψήφιος ο συμπρόεδρος του Volt Πάνος Λοΐζου Παράς, για την επαρχία Λεμεσού.

Η ανακοίνωση του κόμματος

Το Πολιτικό Συμβούλιο του Volt ανακοινώνει προς τα μέλη του την πρόταση του για το ψηφοδέλτιο των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026.

Πενήντα έξι πολίτες ενώνουν τις δυνάμεις τους με μια κοινή αποστολή: να ενισχύσουν τη Δημοκρατία και να καταστήσουν τη Βουλή ουσιαστικό μηχανισμό ελέγχου, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Το ψηφοδέλτιο συγκροτήθηκε με κριτήριο τη συλλογική ευθύνη και τη σοβαρή εκπροσώπηση. Πρόκειται για ανθρώπους που προέρχονται από την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και τη νέα γενιά. Που δεν διεκδικούν απλώς μια έδρα, αναλαμβάνουν υποχρέωση λογοδοσίας. Ένα ψηφοδέλτιο που ενώνει γενιές και δυναμώνει τη φωνή των γυναικών.

Μέσος όρος ηλικίας 48,8 έτη.

41,1% γυναίκες.

Εμπειρία, ανανέωση και ουσιαστική εκπροσώπηση.

Η πρόταση του Πολιτικού Συμβουλίου θα τεθεί προς επικύρωση από τα μέλη μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Σε μια περίοδο έντονης δυσπιστίας, το Volt καταθέτει ένα ψηφοδέλτιο ευθύνης.

Η ψήφος στο Volt δεν είναι διαμαρτυρία. Είναι στάση ευθύνης και επιλογή σοβαρής πολιτικής παρουσίας.

Οι 56 προτεινόμενοι υποψήφιοι

Λευκωσία

Αποστολίδης Αλέξανδρος Ατταλίδου Αλεξάνδρα Βασιλείου Σοφία Βελάρης Χαρίλαος Βρυωνίδης Φρίξος Δημητριάδη Ροδούλα Δρουσιώτης Μακάριος Θεοχαρίδου Δέσποινα Καραγιάννης Αχιλλέας Κιτής Μιχάλης Κωνσταντή Κώστα Μιλτιάδους Ηρόδοτος Ξάνθου Έφη Παύλου Σάββας Σοφοκλέους Ανδρομάχη Τρύφων Νικόλας Χαραλάμπους Χάρις Χριστούδια Gumuskut Άντρη

Λεμεσός

Απαρίσιο Ντιέγκο Αρμάντο Βάσκες Χατζηλύρα Πενέλοπε Γρηγορίου Ανδρέας Λιμνάτη Μελίνα Λοΐζου Παρράς Πάνος Νικολαΐδου Πανδώρα Ονουφρίου Χριστοδούλου Φρύνη Σκέντερ Μαρία Σουτζιής Ανδρέας Χατζηνικολάου Αλέξης Χατζηχριστοφής Πάνος Χριστοφή Νίκη

Αμμόχωστος

Αυξεντίου Γιώτα Ζωσίμοβ Ευγένιος Κάρουλλας Πιέρος Μιχαήλ Αρτέμιος Οικονόμου Βάσος Παραλίκη Κυθραιώτου Ιόλη Σαρρής Άλκης Στυλιανού Στέλιος Σύζινος Σώτος Χρίστου (Κίττος) Μιχάλης Ψάλτης Ιάκωβος

Λάρνακα

Γεωργιάδου Μαργαρίτα Θεοφάνους Γιώργος Καλοπαίδης Μιχάλης Λισένγκο Άννα Παπαγεωργίου Αντώνης Χριστοφόρου Αλέξανδρος

Πάφος

Αγρότης Γιάννης Δίας Πέτρος Ησαΐας Ευαγόρας Παύλου Δέσπω Στυλιανίδου Άννα

Κερύνεια