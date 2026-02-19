Υποψήφιος βουλευτής με τον Volt στην επαρχία Λευκωσίας θα είναι ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. Η συμφωνία κλείδωσε σήμερα το πρωί στα γραφεία του Volt.

Υποψήφιες στη Λευκωσία θα είναι επίσης η συμπρόεδρος του κόμματος Ανδρομάχη Σοφοκλέους και η βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Οι διαδικασίες του κόμματος ολοκληρώνονται την ερχόμενη βδομάδα με το διαδικτυακό συνέδριο στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας, μέσω της εφαρμογής των μελών, όπου θα εγκριθεί το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων. Αυτό είναι κομμάτι της εσωκομματικής διαδικασίας του καταστατικού του Volt.

Αφού ολοκληρωθεί η έγκριση όλων των υποψηφίων, το ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο θα παρουσιαστεί στις 28 Φεβρουαρίου σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Υποψήφιοι ακόμα θα είναι ο επίσης συμπρόεδρος του VOLT Πάνος Λοΐζου Παράς, για την επαρχία Λεμεσού. Στην ίδια επαρχία υποψήφιοι αναμένεται ότι θα είναι και Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα. Στη Λάρνακα ακούγονται τα ονόματα του Μιχάλη Καλοπαίδη και του Πιέρου Κάρουλα για την Αμμόχωστο, ενώ για την Πάφο ακούγονται τα ονόματα του Πέτρου Δία και Γιάννη Αγρότη.

Σύντομα θα λειτουργήσουν και τα γραφεία του κόμματος στην λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη στη Λευκωσια, τα οποία θα αποτελούν και το εκλογικό επιτελείο του ενόψει βουλευτικών εκλογών. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών μπαίνουν δυναμικά στην τελική ευθεία με το στόχο την είσοδο στη Βουλή τον ερχόμενο Μάιο.