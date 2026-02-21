Οι κυπριακές προτάσεις για την ανοικοδόμηση της Γάζας περιλαμβάνονται σε τρία έγγραφα, και όπως πληροφορείται ο «Φ», αυτά είχαν τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Ειρήνης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πριν από την τελετή στην Ουάσιγκτον. Η αποστολή της βοήθειας, καθώς και όλες οι ενέργειες που πρότεινε να αναλάβει η Κύπρος κινούνται εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η Λευκωσία κρατά ως σημαντική παράμετρο της εναρκτήριας τελετής του Συμβουλίου Ειρήνης, το ότι αυτή αφορούσε αποκλειστικά το θέμα της Γάζας, αλλά και τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενίσχυση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Αρμόδια κυβερνητική πηγή, με την οποία ο «Φ» επικοινώνησε, σημείωσε πως η συμβολή της Κύπρου στην υλοποίηση των προσπαθειών σταθεροποίησης στη Γάζα εντάσσεται στο πλαίσιο που καθορίζει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με το οποίο υιοθετήθηκε και το σχέδιο Τραμπ, και αποτελείται από 20 σημεία.

Η Κύπρος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ειρήνης ότι μπορεί να συμβάλει επιχειρησιακά και ενεργά στην υλοποίηση της επόμενης φάσης των προσπαθειών σταθεροποίησης της Γάζας, σε στενό και δομημένο συντονισμό με τα μεταβατικά όργανα για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας και για την ανοικοδόμηση.

Όπως κατ’ επανάληψη έχει αναφερθεί δημοσίως, έτσι και μέσα από τα έγγραφα που κατέθεσε, η Κύπρος έρχεται να συμβάλει στη διεθνή προσπάθεια συμπληρωματικά και επιχειρησιακά. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική της εγγύτητα ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στρατηγικά βρίσκεται εγγύς της Γάζας και αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της ΕΕ, του ΟΗΕ και άλλων διεθνών και περιφερειακών εταίρων.

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στο Πολιτικο-Στρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center-CMCC) για τη Γάζα με την παρουσία διπλωματικών και στρατιωτικών εκπροσώπων, κάτι που της επιτρέπει να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Η συμβολή της Κύπρου σε τέσσερις άξονες

Όπως είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη, η κυπριακή συνδρομή κινείται πάνω σε τέσσερις άξονες. Ο «Φ» εξασφάλισε και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει κάθε ένας από τους τέσσερις αυτούς άξονες.

Ανθρωπιστική βοήθεια και διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας:

Ο θαλάσσιος διάδρομος «Αμάλθεια» που συστάθηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί στο πλαίσιο του μηχανισμού UNOPS και του ψηφίσματος 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο διάδρομος λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τα ΗΑΕ, χρηματοδοτείται από το ταμείο «Αμάλθεια» και σε συντονισμό με το Ισραήλ (COGAT, τελωνεία) για τη συλλογή, επιθεώρηση και μεταφορά βοηθείας μέσω της διαδρομής Λεμεσός – Ασντόντ – Γάζα.

Ο ενιαίος κόμβος ελέγχου και επιθεώρησης στην Κύπρο λειτουργεί με κοινή κυπροϊσραηλινή ομάδα και στην παρουσία παρατηρητών της UNOPS, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ψηφίσματος 2720.

Μέσω της διαδρομής παραδίδονται είδη ανθρωπιστικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών συσκευών (π.χ. θερμοκοιτίδες νεογνών), ειδών υγιεινής, διατροφών και εξοπλισμού για νοσοκομεία.

Σημαντική παράμετρος για τη Λευκωσία αποτελεί η παράγραφος 7 του ψηφίσματος 2803 που εξουσιοδοτεί τον συντονισμό ανάμεσα σε κράτη που συνδέονται μεταξύ τους, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι.

Αποκατάσταση υποδομών, αποκομιδή ερειπίων και υποστήριξη ανοικοδόμησης:

Ο θαλάσσιος διάδρομος «Αμάλθεια» μπορεί να στηρίξει την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών στη Γάζα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στις κρίσιμες υποδομές περιλαμβάνονται: (α) δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, (β) νοσοκομεία, αρτοποιεία και βασικές πολιτικές εγκαταστάσεις, και (γ) εξειδικευμένοι εξοπλισμοί για την αποκομιδή ερειπίων και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Στα έγγραφά της η Λευκωσία επισημαίνει ότι η θαλάσσια διαδρομή διευκολύνει τη μεταφορά βαρέων οχημάτων και εξοπλισμού κρίσιμης σημασίας.

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας, εκπαίδευση, αποναρκοθέτηση και παρακολούθηση:

Η Κύπρος έχει ήδη προσφερθεί για την παροχή εκπαίδευσης μέσω του CYCLOPS, σε Παλαιστίνιους και διεθνές προσωπικό το οποίο εμπλέκεται στα πλαίσια της ΕΕ και του ΟΗΕ. Η εκπαίδευση θα αφορά προσωπικό το οποίο θα ασχολείται με τη φύλαξη συνόρων και σημείων ελέγχου και θα συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση σε συστήματα ακτινογράφησης, ανιχνευτές μετάλλων κ.λπ. Επίσης εκπαίδευση Παλαιστινίων, οι οποίοι θα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη UNOPS στο πλαίσιο του 2803. Ακόμα η κυπριακή συνδρομή αφορά την εκπαίδευση αστυνομικών και την ανάπτυξη συνεργειών με την UNMAS για την προώθηση εκπαίδευσης αποναρκοθέτησης και αντιμετώπισης εκρηκτικών.

Συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF):

Η Κύπρος προσέφερε επιλογές στην εφοδιαστική αλυσίδα ως προς τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που περιλαμβάνουν: (α) Σύσταση συμπληρωματικού κόμβου ιατρικής αντιμετώπισης, (β) Λειτουργία κόμβου εκκένωσης και (γ) παροχή εγκαταστάσεων αποθήκευσης μη-θανατηφόρου υλικού, ανεφοδιασμού και εφοδιασμού καυσίμων.