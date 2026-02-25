Τη σταθερή προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, επαναβεβαίωσε η Κύπρος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με αφορμή τη συμπλήρωση, στις 24 Φεβρουαρίου, τεσσάρων ετών από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τότε που η Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία. Τιμούμε αυτή τη σοβαρή επέτειο με περισυλλογή και με σαφή επίγνωση της συλλογικής μας ευθύνης βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», επεσήμανε την Τρίτη ο κ. Δαμιανός.

Επαναβεβαιώνοντας τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι «η Κύπρος επαναλαμβάνει την πλήρη και αταλάντευτη στήριξή της προς την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Στηρίζουμε μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σταθερά εδραιωμένη στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου».

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος κάλεσε για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. «Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη σε μια άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Καλούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να συμφωνήσει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός — για την οποία η Ουκρανία έχει σταθερά εκφράσει την ετοιμότητά της — και να εμπλακεί σε ουσιαστικές και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις», σημείωσε ο Υπουργός Ενέργειας, χαιρετίζοντας παράλληλα «τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στην προώθηση αυτής της διαδικασίας».

Υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να εδράζεται στη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα, ο κ. Δαμιανός επεσήμανε ότι «για να διαρκέσει η ειρήνη πρέπει να είναι δίκαιη. Τα σύνορα δεν πρέπει ποτέ να αλλάζουν διά της βίας — ούτε στην Ουκρανία ούτε οπουδήποτε αλλού. Οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να περιλαμβάνει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και η ικανότητά της να υπερασπίζεται τον εαυτό της», επεσήμανε.

Ανέφερε ότι «η Κύπρος ομιλεί από τη δική της ιστορική εμπειρία. Ως χώρα που έχει υποστεί ξένη επιθετικότητα και συνεχιζόμενη κατοχή για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, κατανοούμε από πρώτο χέρι τις διαρκείς συνέπειες των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου».

Κάνοντας μνεία στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι «από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο, η Κύπρος έχει θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη προς την Ουκρανία, προωθώντας πολιτική, χρηματοδοτική, ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια, ενώ παράλληλα στηρίζει την ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας».

Κλείνοντας, τόνισε τον καθολικό χαρακτήρα του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. «Η τήρηση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ δεν πρέπει να είναι ούτε επιλεκτική ούτε προαιρετική, είναι καθολική και αδιαίρετη. Βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί εις βάρος της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας» ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι «η Κύπρος θα συνεχίσει να στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της».

