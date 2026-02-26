Την ερχόμενη Δευτέρα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ανακοινώνεται και επίσημα πλέον ο πολιτικός «αρραβώνας» της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μια ανακοίνωση, βέβαια, που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η συμπόρευση των δύο πλευρών ήταν εν πολλοίς δεδομένη εδώ και αρκετό καιρό, παρότι επισήμως δεν είχε υπάρξει οποιαδήποτε επαφή ή ανακοίνωση.

Την Τρίτη το βράδυ, η βουλεύτρια συναντήθηκε με τη Γραμματεία του κόμματος και έγινε μια πρώτη επίσημη βολιδοσκόπηση, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ικανοποιημένες. Συμφώνησαν να τα πουν ξανά τη Δευτέρα, σε μια συνάντηση που θα έχει περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, ώστε να γίνουν και οι ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η προχθεσινή συνάντηση των δύο πλευρών επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν πολιτικές κατά της διαφθοράς. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχαν στενή σχέση σε προσωπικό επίπεδο και, όπως και οι δύο δήλωναν κατά καιρούς, είχαν πολύ καλή συνεργασία όταν ο τελευταίος ήταν Γενικός Ελεγκτής.

Η φημολογία περί πολιτικής συμπόρευσης τους ήταν έντονη εδώ και αρκετούς μήνες και πολύ πριν ακόμη επισημοποιηθεί το «διαζύγιο» της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το ΑΚΕΛ. Είναι γι’ αυτό που και η αντίδραση του Εζεκία Παπαϊωάννου ήταν έντονη έναντι της βουλεύτριας, θεωρώντας ότι είχε μπει σε διαβουλεύσεις με άλλο κόμμα ενόσω ήταν στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΑΚΕΛ, κάτι το οποίο η πλευρά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου απορρίπτει.

Σίγουρα, η μεταγραφή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στο Άλμα έχει προκαλέσει ρωγμή και στις σχέσεις του κόμματος της Αριστεράς με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Το πώς αυτή η σχέση θα λειτουργήσει στην εξέλιξη της ιστορίας παραμένει ένα ακόμη ζητούμενο.

Ερωτηματικό αποτελεί επίσης ποια θα είναι η βάση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Αυτό που αναφέρεται είναι ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν θα ενταχθεί στο Άλμα και δεν θα αποκτήσει κομματική ταυτότητα. Αυτό φαίνεται να αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους της συνεργασίας τους, καθώς η συμπόρευση θα είναι στη βάση της συνεργασίας, διασφαλίζοντας στη βουλεύτρια καθεστώς αυτονομίας και ελευθερίας έκφρασης. Λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά και την επίσημη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι προσέγγιση προς την Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε υπάρξει και από το ΔΗΚΟ για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό του.

Το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας

Η ανακοίνωση της συνεργασίας της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το Άλμα, η οποία συνεπάγεται και τη συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, εκτοξεύει τον ανταγωνισμό στη Λευκωσία. Στο ψηφοδέλτιο του Άλματος για την επαρχία Λευκωσίας θα βρίσκονται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Παραμένει ερωτηματικό πόσους βουλευτές θα εκλέξει το Άλμα στη Λευκωσία και ποιοι ή ποιες θα μείνουν εκτός της νέας Βουλής.

Αλλαγή στο ψηφοδέλτιο Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ

Αλλαγή στη σύνθεση του ψηφοδελτίου στην επαρχία Αμμοχώστου ανακοίνωσε χθες το ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, στη συνεδρίασή της την Τρίτη, ενέκρινε ομόφωνα την επίσης ομόφωνη εισήγηση της Ε.Ε. ΑΚΕΛ Αμμοχώστου για συμπερίληψη του Γιάννη Σιαπάνη στο ψηφοδέλτιο για την εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γιάννης Σιαπάνης, 55 ετών, κατάγεται από τη Δερύνεια και κατοικεί στη Λεμεσό. Υπηρέτησε για χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό, φτάνοντας στον βαθμό του Αρχιπλοίαρχου εν αποστρατεία, ενώ παράλληλα είχε μακρά διαδρομή στον αθλητισμό ως πετοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας, της Εθνικής Κύπρου και της Εθνικής Ενόπλων.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση λήφθηκε μετά την επιθυμία του υποψήφιου Αντώνη Ζυμαρά να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο, εξαιτίας έκτακτων και σοβαρών επαγγελματικών λόγων που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην προεκλογική εκστρατεία. Στη γραπτή του δήλωση, ο Αντώνης Ζυμαράς υπογραμμίζει ότι η απόφασή του δεν συνδέεται με καμία διαφωνία ή δυσαρέσκεια, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη του κόμματος για την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν και το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου για τη συνεργασία και την κατανόηση. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητά του να προσφέρει με κάθε δυνατό άλλο τρόπο στην προσπάθεια και στους αγώνες του ΑΚΕΛ.

«Αν άκουγαν Οδυσσέα η Λεμεσός δεν θα είχε γήπεδο»

Σφοδρή επίθεση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κρατική ενίσχυση του Alphamega Stadium σύμφωνα με την οποία ήταν απόλυτα συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο, εξαπέλυσε χθες η Πινδάρου.

«Σε μια δημοκρατία, ο έλεγχος και η διαφωνία είναι όχι μόνο θεμιτά αλλά και απαραίτητα, όταν αυτά δεν γίνονται με εμμονή και ετσιθελικά μόνο και μόνο για να αναδειχθεί το πρόσωπο που τις εκφράζει, όπως δηλαδή ήταν η προσφιλής μέθοδος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σχεδόν για τα πάντα, ενόσω υπηρετούσε στη θέση του Γενικού Ελεγκτή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγοντας τονίζει ότι η ουσία είναι πως αν η τότε Κυβέρνηση εισάκουγε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σήμερα η Λεμεσός δεν θα διέθετε ένα σύγχρονο στάδιο διεθνών προδιαγραφών, το AlphaMega, το οποίο αποτελεί την έδρα των ομάδων Απόλλωνα, ΑΕΛ και Άρη και φιλοξενεί αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.