Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ στη χθεσινή της συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα την επίσης ομόφωνη εισήγησή της Ε.Ε. ΑΚΕΛ Αμμοχώστου για συμπερίληψη του Γιάννη Σιαπάνη στο ψηφοδέλτιό για την εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ο Γιάννης Σιαπάνης είναι 55 ετών, κατάγεται από τη Δερύνεια και κατοικεί στη Λεμεσό, υπηρέτησε για χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό φτάνοντας στο βαθμό του Αρχιπλοίαρχου εν αποστρατεία ενώ παράλληλα, είχε μια μακρά διαδρομή στον αθλητισμό ως πετοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας, της Εθνικής Κύπρου και της Εθνικής Ενόπλων. Επισυνάπτεται το πλήρες βιογραφικό του.

Η απόφαση λήφθηκε μετά που ο υποψήφιος Αντώνης Ζυμαράς εξέφρασε την επιθυμία του να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο εξαιτίας έκτακτων και σοβαρών επαγγελματικών λόγων που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην προεκλογική εκστρατεία.

Ο Αντώνης Ζυμαράς στη γραπτή του δήλωση (επισυνάπτεται) υπογραμμίζει ότι η απόφαση του δεν συνδέεται με καμιά διαφωνία ή δυσαρέσκεια, αλλά αντίθετα ευχαρίστησε τα μέλη του ΑΚΕΛ για την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν και το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου για τη συνεργασία και την κατανόηση.

Η επιστολή Ζυμαρά

«Προς: Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Αμμοχώστου

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας ενημερώσω για την απόφασή μου να αποσύρω την υποψηφιότητά μου από το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ για την επαρχία Αμμοχώστου, η οποία οφείλεται σε έκτακτους και σοβαρούς επαγγελματικούς λόγους.

Θέλω καταρχάς να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στις εκατοντάδες των μελών του ΑΚΕΛ που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με επέλεξαν να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο, παρόλο που ο ίδιος δεν είμαι μέλος του κόμματος. Η επιλογή αυτή αποτέλεσε για μένα ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη.

Η απόφασή μου να αποδεχθώ την υποψηφιότητα είχε ως βασικό στόχο να εκφραστεί η φωνή της νέας γενιάς που ασφυκτιά μπροστά στα σημερινά αδιέξοδα. Μιας γενιάς που βιώνει καθημερινά την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, την εργασιακή ανασφάλεια και αναζητά ουσιαστικές πολιτικές απαντήσεις και προοπτική.

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχα εκφράσει τον προβληματισμό μου κατά πόσο θα μπορούσα να συνεχίσω, καθώς προέκυψαν σοβαρά και ανυπέρβλητα ζητήματα στον επαγγελματικό μου χώρο, τα οποία δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ όπως απαιτείται στους εντατικούς ρυθμούς και στις υποχρεώσεις της προεκλογικής περιόδου. Θέλω να ευχαριστήσω την Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Αμμοχώστου για την κατανόηση και τη συνεργασία, δίνοντάς μου τον χρόνο να προσπαθήσω να διευθετήσω τα ζητήματα αυτά.

Θέλω να καταστήσω απολύτως ξεκάθαρο ότι η απόφασή μου αυτή δεν συνδέεται με οποιαδήποτε διαφωνία ή δυσαρέσκεια. Αντιθέτως, αποχωρώ με ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση για τον τρόπο λειτουργίας και την πολιτική σοβαρότητα του ΑΚΕΛ. Παραμένω στη διάθεση του κόμματος για να συνεισφέρω στο μέλλον με όποιον τρόπο μπορώ, γιατί πιστεύω ότι αποτελεί δύναμη υπευθυνότητας και κοινωνικής προοπτικής για τη νέα γενιά και για τον τόπο συνολικά.

Με εκτίμηση,

Αντώνης Ζυμαράς»