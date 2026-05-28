ΟΙ βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής υπενθύμισαν σε όλους ότι θα πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Ή, τουλάχιστον, να επέλθουν αλλαγές, ώστε να ξεπερασθούν κάποια προβλήματα, που διαπιστώνονται διαχρονικά.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ αυτή γίνεται, συνήθως, μετά από μια εκλογική διαδικασία για ανάδειξη μελών της Βουλής. Κι αυτό γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών, λόγω του συστήματος, δεν εκπροσωπείται στη νέα Βουλή. Πρόκειται για περίπου 17% των ψηφοφόρων, που επέλεξαν να ψηφίσουν κόμματα και υποψήφιους, που όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εκλογικό μέτρο και έμειναν εκτός.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και θα πρέπει να καθορίζεται εκλογικό μέτρο, πήχης, για την είσοδο στη Βουλή. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά για σχηματισμούς και υποψήφιους να «τρέχουν» στην εκλογική αναμέτρηση. Το 3.6% μπορεί να διασφαλίζει ότι ένας σχηματισμός θα πρέπει να «κουβαλά» ένα ποσοστό ψήφων στην κοινωνία, αλλά τούτο θα μπορούσε να επανεξετασθεί.

ΕΑΝ κανείς υπολογίσει και την αποχή, που έφθασε στο 33%, συν την μη εκπροσώπηση εκείνων που προσήλθαν στην κάλπη και οι επιλογές τους έμειναν εκτός, τότε το κενό είναι προδήλως μεγαλύτερο και τούτο πρέπει να απασχολήσει.

ΠΟΛΛΕΣ φορές στο παρελθόν τέθηκε ως διέξοδος η υιοθέτηση της άδολης απλής αναλογικής. Δηλαδή, οι έδρες να κατανέμονται στα κόμματα, σχηματισμούς, με βάση το απόλυτο ποσοστό των ψήφων που λαμβάνουν παγκύπρια. Στην προκειμένη περίπτωση λίγο πιο κάτω από το 2%. Για κάποιους το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό. Ενδεχομένως και να είναι. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Να υπάρξει διεξοδική συζήτηση.

ΟΛΑ αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και να καταλήξουν σε ένα εκλογικό σύστημα, που να καλύπτει όλο το φάσμα. Περαιτέρω, θα πρέπει να εξετασθεί και ο τρόπος κατανομής των εδρών. Έχουμε παρακολουθήσει και στις τελευταίες εκλογές, έδρες να κάνουν τον γύρο των επαρχιών και να καταλήγουν σε κόμματα και υποψήφιους με χαμηλότερα ποσοστά και λιγότερους σταυρούς προτίμησης από άλλους, που δεν έχουν εκλεγεί. Παρακολουθήσαμε, δηλαδή, ένα κόμμα να εξασφαλίζει μεγαλύτερο ποσοστό σε μια επαρχία και να μην κερδίζει έδρα κι αυτή να καταλήγει σε μικρότερο σχηματισμό.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και ενδελεχής συζήτηση με αξιολόγηση και συστημάτων άλλων χωρών. Για να υπάρξουν αλλαγές εκεί και όπου θεωρείται ότι μπορούν να γίνουν. Φτάνει οι αλλαγές αυτές να διασφαλίζουν την λειτουργικότητα της Βουλής, του συστήματος αλλά και του κράτους.

ΑΝ αυτό αποφασισθεί θα πρέπει η συζήτηση να ξεκινήσει σύντομα. Με προσοχή και ενδελεχή συζήτηση να καταλήξουν σε ένα πιο δίκαιο σύστημα.