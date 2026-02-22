Η μεγάλη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό, με τις αναμενόμενες ανατροπές στον εκλογικό χάρτη της χώρας, θα αποτυπωθεί κατά συνέπεια και στα πρόσωπα της νέας Βουλής. Πέραν της μάχης των ποσοστών και των εδρών που θα δώσει κάθε κόμμα σε κάθε επαρχία, αναμένεται και μια «σκληρή», σε κάποιες περιπτώσεις, εσωκομματική μάχη για το ποιος/ποια θα πάρει τις διαθέσιμες έδρες. Ιδιαίτερα με την πίεση που νιώθουν στα ποσοστά τους τα παραδοσιακά κόμματα, ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος και αυτό ήδη έχει αποτυπωθεί στον καταρτισμό των ψηφοδελτίων, καθώς αρκετές κομματικές ηγεσίες αντιμετώπισαν ή και αντιμετωπίζουν ακόμη δυστοκία στο κλείσιμο υποψηφιοτήτων.

Κάποιοι από τους υφιστάμενους βουλευτές που επαναδιεκδικούν είναι πολύ πιθανόν να μείνουν εκτός κοινοβουλευτικών εδράνων, λόγω ακριβώς της ενδεχόμενης απώλειας εδρών που θα συνοδεύσει την απώλεια των κομματικών ποσοστών. Επίσης, πέραν από τα τέσσερα μεγάλα κόμματα –ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ– για τα υπόλοιπα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα δεν είναι δεδομένη η κοινοβουλευτική επάνοδός τους, ενώ είναι ακόμη άγνωστο πώς θα επηρεάσουν τη σύνθεση της Βουλής νέα κόμματα, όπως το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Άγνωστος παραμένει επίσης ο αριθμός των κομμάτων στη νέα Βουλή, αλλά και ο αντίκτυπος της απώλειας της έδρας από τη Λευκωσία και της προσθήκης της στις έδρες της Πάφου.

«Κλειδί» η 3η κατανομή εδρών

Καθοριστικός παράγοντας για το ποιοι θα μπουν στη Βουλή και πόσες τελικά έδρες θα πάρει κάθε κόμμα θα είναι και η συμμετοχή στην 3η κατανομή εδρών. Σε αυτή τη φάση θα συμμετάσχουν κόμματα που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν ποσοστό 7,2% και άνω. Για παράδειγμα, το 2021 το ΔΗΚΟ εξασφάλισε σε αυτή τη φάση τις δύο από τις εννέα έδρες του: μία στη Λευκωσία και μία στην Αμμόχωστο. Οι συνολικές έδρες που ήταν αδιάθετες σε αυτή την τελευταία φάση ήταν τέσσερις. Τις άλλες δύο έλαβαν: μία ο ΔΗΣΥ στην Κερύνεια και μία το ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.

Εδώ και αρκετά χρόνια, στην 3η κατανομή μόνο ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ καταφέρνουν να εξασφαλίσουν ποσοστό 7,2% και άνω, για να συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση. Άρα, το 2021 τις τέσσερις έδρες μοιράστηκαν τρία κόμματα. Τον Μάιο του 2026 πόσα κόμματα θα τις μοιραστούν; Και μήπως τελικά κάποιοι, ενώ θα έχουν πάρει το εκλογικό μέτρο, δεν θα υπάρχει έδρα για να καταλάβουν;

Για να γίνει πιο κατανοητό το σκηνικό, θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η κατανομή των εδρών στην Κύπρο, με βάση τα ποσοστά του κόμματος σε κάθε επαρχία, αλλά και τον αριθμό των εδρών ανά επαρχία. Στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου έχουμε ένα ακόμη νέο στοιχείο στην εξίσωση, που αφορά τη μείωση του αριθμού των εδρών της Λευκωσίας από 20 σε 19 και την αύξηση του αριθμού των εδρών στην Πάφο από 4 σε 5. Αυτό πρακτικά σημαίνει αλλαγή του εκλογικού μέτρου στις δύο επαρχίες, καθώς η μείωση του αριθμού των εδρών σημαίνει αύξηση του εκλογικού μέτρου στη Λευκωσία και, αντίστοιχα, μείωση του εκλογικού μέτρου στην Πάφο. Δηλαδή, χρειάζονται περισσότερες ψήφοι για κάθε έδρα που θα καταλαμβάνει ένα κόμμα ή ένας υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ αντίστοιχα θα χρειάζονται λιγότερες ψήφοι στην επαρχία Πάφου. Στις υπόλοιπες επαρχίες ο αριθμός των εδρών παραμένει σταθερός. Λεμεσός 12, Αμμόχωστος 11, Λάρνακα 6 και Κερύνεια 3.

Η εσωκομματική μάχη των επαρχιών

Η εσωκομματική μάχη, ιδιαίτερα στα παραδοσιακά κόμματα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναλυτικά δεδομένα ανά επαρχία:

Λευκωσία: Οι 20 έδρες που διαθέτει σήμερα η επαρχία μοιράζονται ως εξής: ΔΗΣΥ 5, ΑΚΕΛ 6, ΔΗΚΟ 3, ΕΛΑΜ 1, ΕΔΕΚ 1, ΔΗΠΑ 2, Οικολόγοι 2. Ως γνωστό, για τις επερχόμενες εκλογές οι έδρες της Λευκωσίας μειώνονται στις 19 και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο στην εξίσωση. Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά για κάθε κόμμα.

>Στον ΔΗΣΥ από τους πέντε βουλευτές σήμερα δεν συνεχίζουν οι τρεις: Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Τορναρίτης λόγω ορίου θητειών και Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος, από επιλογή, δεν επαναδιεκδικεί. Συνεχίζουν μόνο ο Δημήτρης Δημητρίου και η Σάβια Ορφανίδου. Οι δύο τους είναι φαβορί για επανεκλογή. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση των πέντε εδρών της επαρχίας, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θέσεις διεκδικήσιμες και οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ αρκετών για την κατάληψή τους. Σημειώνεται ότι ο ΔΗΣΥ είχε πάρει το 2021 και τις πέντε έδρες από την 1η κατανομή.

>Στο ΑΚΕΛ τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Δύσκολο έως απίθανο να διατηρήσει τις έξι έδρες που κατέχει σήμερα. Από τα έδρανα αποχωρεί ο τέως γγ του κόμματος Άντρος Κυπριανού, ο οποίος δεν επαναδιεκδικεί, και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία συμπλήρωσε το όριο θητειών. Από εκεί και πέρα, ο γγ του κόμματος Στέφανος Στεφάνου επαναδιεκδικεί και εκλέγεται, όπως και σχεδόν όλοι οι επικεφαλής των κομματικών συνδυασμών, χωρίς σταυρό προτίμησης. Επαναδιεκδικούν οι Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού, που πήραν εξαίρεση από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ από την πρόνοια του ορίου θητειών, όπως το καταστατικό επιτρέπει. Επαναδιεκδικεί επίσης ο Χρίστος Χριστοφίδης, μέλος του ΠΓ. Οι τέσσερίς τους είναι τα απόλυτα φαβορί για επανεκλογή.

Θα υπάρξει και 5η έδρα για το ΑΚΕΛ; Θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά για τους τέσσερις ή μήπως μπορεί να προκύψει κάποια ανατροπή; Θα έχει κόστος τυχόν συμμετοχή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε ψηφοδέλτιο άλλου κομματικού σχηματισμού;

>Το ΔΗΚΟ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει υποψηφίους για την επαρχία Λευκωσίας και ένας από τους λόγους είναι η δυστοκία λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού. Εάν το κόμμα δεν μπει στην 3η κατανομή, υπάρχει κίνδυνος να εκλέξει μόνο δύο βουλευτές στη Λευκωσία, στην οποία θα επαναδιεκδικήσουν έδρα και οι τρεις υφιστάμενοι βουλευτές: ο πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης, η αναπληρώτρια πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης. Θα διατηρήσει τις τρεις έδρες το ΔΗΚΟ; Ποιος θα μείνει εκτός; Μπορεί να υπάρξει ακόμη και μεγαλύτερη ανατροπή;

Πέραν των τριών αυτών κομμάτων, τα δεδομένα μεταβάλλονται ανάλογα με το ποια και πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Για παράδειγμα, θα είναι στη νέα Βουλή η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και οι Οικολόγοι; Και αν ναι, με πόσες έδρες; Από την ΕΔΕΚ διεκδικεί βουλευτική έδρα ως φαβορί ο αναπληρωτής πρόεδρος, Μορφάκης Σολωμονίδης. Από τη ΔΗΠΑ επαναδιεκδικεί ο Αλέκος Τρυφωνίδης ως φαβορί, ενώ εκ των φαβορί είναι και ο αντιπρόεδρος, Μαρίνος Κλεάνθους. Από τους Οικολόγους δεν επαναδιεκδικεί ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ενώ η Αλεξάνδρα Ατταλίδου είναι υποψήφια με το Volt.

Το ΕΛΑΜ σήμερα διαθέτει μία έδρα, την οποία κατέχει ο πρόεδρος Χρίστος Χρίστου, ο οποίος επαναδιεκδικεί. Θα αυξήσει τις έδρες του και κατά πόσες; Το ψηφοδέλτιό του στη Λευκωσία έχει αρκετό ανταγωνισμό, αφού διεκδικούν οι Μάριος Πελεκάνος, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους.

Το ΑΛΜΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η περίπτωση του Άλματος. Θα εκλέξει και πόσους βουλευτές στη Λευκωσία; Θα είναι υποψήφιοι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο Δημήτρης Παπαδάκης και πιθανότατα και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Θα μπουν και οι τρεις στη Βουλή;

Και πόσο περιθώριο εκλογής υπάρχει για άλλους υποψηφίους; Ήδη ο νομικός Μιχάλης Παρασκευά μετακινήθηκε ως υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού.

Το Volt, του οποίου το στοίχημα είναι να μπει στη Βουλή, έχει υποψηφίους στη Λευκωσία την πρόεδρο Ανδρομάχη Σοφοκλέους, τη δημοφιλή ως βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου, που είχε εκλεγεί το 2021 με τους Οικολόγους, και τον Μακάριο Δρουσιώτη. Θα εκλεγεί κάποιος από αυτούς ή κανένας;

Από το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, ποιοι θα είναι υποψήφιοι για τη Λευκωσία και πόσους μπορεί να εκλέξει;

Λεμεσός: Εδώ τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για κάποια κόμματα. Σήμερα ο ΔΗΣΥ έχει τρεις έδρες, το ΑΚΕΛ επίσης τρεις, το ΔΗΚΟ δύο, το ΕΛΑΜ είχε εκλέξει τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος μετά διαγράφηκε και παραμένει ως ανεξάρτητος, η ΕΔΕΚ μία, η ΔΗΠΑ μία και οι Οικολόγοι μία.

Στον ΔΗΣΥ, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος δεν επαναδιεκδικεί λόγω ορίου θητειών. Επαναδιεκδικεί η βουλεύτρια Φωτεινή Τσιρίδου, που είναι και το απόλυτο φαβορί. Παραμένει ανοικτό το θέμα Σύκα. Από εκεί και πέρα, αναμένεται μάχη και το μεγάλο στοίχημα για τον ΔΗΣΥ είναι η διατήρηση των τριών εδρών.

Από το ΑΚΕΛ αποχωρούν λόγω ορίου θητειών οι Κώστας Κώστα και Άντρος Καυκαλιάς, οι οποίοι ήταν από τους πλέον δημοφιλείς βουλευτές. Επαναδιεκδικεί η Μαρίνα Νικολάου, που είναι και φαβορί για επανεκλογή.

Από το ΔΗΚΟ δεν επαναδιεκδικεί ο Παύλος Μυλωνάς. Επαναδιεκδικεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Πανίκος Λεωνίδου. Θα διατηρήσει τις δύο έδρες του το ΔΗΚΟ; Και αν ναι, ποιος/ποια θα καταλάβει τη 2η έδρα; Μπορεί να υπάρξει σενάριο ολικής ανατροπής;

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό για το ΕΛΑΜ. Πήρε μία έδρα το 2021. Σε αυτές τις εκλογές οι αξιώσεις του μεγαλώνουν. Ευγένιος Χαμπουλάς, Πόλυς Ανωγυριάτης δίνουν μάχη. Θα επηρεάσει η κάθοδος του Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος κατεβαίνει με το ΔΕΚ, κόμμα που ίδρυσε πρόσφατα ο ίδιος;

Στην ΕΔΕΚ ο Μαρίνος Σιζόπουλος δεν επαναδιεκδικεί. Ούτε ο Μάριος Καρογιάν από τη ΔΗΠΑ. Από τους Οικολόγους επαναδιεκδικεί ο Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος, παρόλο που είναι πρόεδρος του κόμματος, χρειάζεται σταυρό προτίμησης για εκλογή. Θα καταφέρει κάποιο από αυτά τα κόμματα να μπει στη Βουλή και να εκλέξει βουλευτή;

Αμμόχωστος: Στην επαρχία αυτή αναμένονται μεγάλες μάχες και ίσως ανατροπές. Τις 11 έδρες είχαν καταλάβει: ο ΔΗΣΥ 4, το ΑΚΕΛ 3, το ΔΗΚΟ 2, το ΕΛΑΜ 1 και η ΔΗΠΑ μία, με τον Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε και εντάχθηκε στο ΔΗΚΟ.

Από τον ΔΗΣΥ δεν επαναδιεκδικεί ο Ονούφριος Κουλάς και ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο οποίος συμπλήρωσε το όριο θητειών. Επαναδιεκδικούν οι Νίκος Γεωργίου και Γιώργος Κάρουλας. Θα καταφέρει ο ΔΗΣΥ να διατηρήσει τις τέσσερις έδρες του; Δέχεται μεγάλη πίεση από το ΕΛΑΜ.

Από το ΑΚΕΛ επαναδιεκδικούν και οι τρεις υφιστάμενοι βουλευτές του: Νίκος Κέττηρος, Γιαννάκης Γαβριήλ και Γιώργος Κουκουμάς. Το ίδιο και από το ΔΗΚΟ οι Χρίστος Σενέκης και Ζαχαρίας Κουλίας. Ο τελευταίος πήρε την έδρα στην 3η κατανομή εδρών.

Τι θα γίνει με την έδρα της ΔΗΠΑ; Θα πάρει έδρα κάποιο από κενοφανή κόμματα; Άλμα και Φειδίας Παναγιώτου θα έχουν κάποια αξιόλογη πρόταση υποψηφιότητας σε αυτή την επαρχία;

Λάρνακα: Το σκηνικό είναι απόλυτα ρευστό. Οι έξι έδρες είναι κατανεμημένες ως εξής: ΔΗΣΥ 2, ΑΚΕΛ 1, ΔΗΚΟ 1, ΕΛΑΜ 1 και μία έδρα η ΕΔΕΚ, την οποία είχε πάρει ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος πλέον μετακόμισε στο ΔΗΚΟ.

Από τον ΔΗΣΥ είναι δεδομένη η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου, η οποία εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης. Επαναδιεκδικεί και ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης. Θα διατηρήσει τις δύο έδρες του ο ΔΗΣΥ στην επαρχία της προέδρου του;

Από το ΑΚΕΛ επαναδιεκδικεί ο Ανδρέας Πασιουρτίδης. Ο Χρίστος Ορφανίδης δεν επαναδιεκδικεί. Υποψήφιος είναι ο Ανδρέας Αποστόλου.

Από το ΕΛΑΜ επαναδιεκδικεί ο Σωτήρης Ιωάννου. Το ΕΛΑΜ έχει βλέψεις και για 2ο βουλευτή. Η ΕΔΕΚ δύσκολα πλέον θα διατηρήσει την έδρα της. Πού θα καταλήξει αυτή;

Πάφος: Διαχρονικά υπήρχε μία ισορροπία δυνάμεων στην κατανομή των τεσσάρων εδρών. Έπαιρναν από μία: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ. Τώρα οι έδρες είναι πέντε. Ποιος θα πάρει την 5η; Το ΕΛΑΜ ή κάποιο άλλο κόμμα; Υπάρχει πιθανότητα να χάσει κάποιο από τα παραδοσιακά κόμματα έδρα;

Σημειώνεται ότι το 2021 μόνο ο ΔΗΣΥ πήρε την έδρα του από την πρώτη κατανομή. Με την αύξηση του αριθμού των εδρών μειώνεται, το εκλογικό μέτρο, όχι όμως σε βαθμό –με βάση τα αποτελέσματα του 2021– που κάποιο άλλο κόμμα να μπορεί να πάρει έδρα από την 1η κατανομή.

Οι βουλευτές, Χαράλαμπος Πάζαρος (ΔΗΣΥ), Βαλεντίνος Φακοντής (ΑΚΕΛ) και Χρύσανθος Σαββίδης (ΔΗΚΟ), επαναδιεκδικούν. Δεν επαναδιεκδικεί λόγω ορίου θητειών ο Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ.

Κερύνεια: Η κατεχόμενη επαρχία έχει το χαμηλότερο εκλογικό μέτρο όλων των επαρχιών, λόγω πληθυσμιακού μεγέθους, και μόνο τρεις έδρες. Κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει έδρα από την πρώτη κατανομή. Δύο έδρες κατέχει ο ΔΗΣΥ και μία το ΑΚΕΛ.

Την 3η έδρα ο ΔΗΣΥ την πήρε το 2016 και το 2021 στην 3η κατανομή, λόγω μεγαλύτερου υπόλοιπου ψήφων. Παλαιότερα την έπαιρνε το ΔΗΚΟ. Από τους υφιστάμενους βουλευτές η μόνη που επαναδιεκδικεί είναι η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν. Ο Μάριος Μαυρίδης του ΔΗΣΥ συμπλήρωσε το όριο θητειών, ενώ ο Χρίστος Χριστόφιας του ΑΚΕΛ επέλεξε να μην επαναδιεκδικήσει και να παραμείνει Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας – Κερύνειας.

Πώς γίνεται η κατανομή εδρών

Η πρώτη κατανομή των εδρών ξεκινά μετά τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων ανά εκλογική περιφέρεια από τον Έφορο Εκλογής. Για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου κάθε περιφέρειας, αθροίζονται οι έγκυρες ψήφοι και διαιρούνται με τον αριθμό των εδρών της περιφέρειας. Το πηλίκο (παραλείποντας το δεκαδικό μέρος) αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Η εκλογική δύναμη κάθε κόμματος σε κάθε περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και αποδίδονται τόσες έδρες όσες φορές αυτό περιέχεται πλήρως στις ψήφους του κόμματος.

Για παράδειγμα, στις βουλευτικές εκλογές του 2021 στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκαν 122.347 έγκυρες ψήφοι, οι οποίες διαιρέθηκαν με τις 20 τότε διαθέσιμες έδρες. Το αποτέλεσμα ήταν 6.117 ψήφοι, που αντιστοιχούσαν στο εκλογικό μέτρο της πρώτης κατανομής. Στη συνέχεια, ο αριθμός των ψήφων που συγκέντρωσε κάθε κόμμα διαιρέθηκε διά του 6.117, που ήταν το εκλογικό μέτρο, για να βρεθεί ο αριθμός των εδρών που εξασφάλιζε από την πρώτη κατανομή εδρών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι και μεμονωμένος υποψήφιος, εάν εξασφαλίσει το εκλογικό μέτρο σε μία επαρχία, εκλέγεται βουλευτής.

Για την ιστορία και για σκοπούς σύγκρισης, το 2021 τα εκλογικά μέτρα στις υπόλοιπες επαρχίες ήταν τα εξής: Λεμεσός 6.052, Αμμόχωστος 6.806, Λάρνακα 6.314, Πάφος 8.054 και Κερύνεια 5.852.

Στη 2η κατανομή συμμετέχουν κόμματα που συγκεντρώνουν ποσοστό:

3,6% για την Α’ φάση της 2ης κατανομής και 7,2% για τη Β’ φάση (ή 3η κατανομή).

Για συνασπισμούς δύο κομμάτων απαιτείται ποσοστό 10% και για συνασπισμούς άνω των δύο κομμάτων 20%. Για παράδειγμα, εάν κατέβαιναν, όπως υπήρχε σκέψη, με κοινό ψηφοδέλτιο ως συνασπισμός κομμάτων και όχι ως ένα κόμμα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, για να συμμετείχαν στη β’ κατανομή θα έπρεπε να εξασφάλιζαν συνολικά ποσοστό 20%. Κόμματα ή συνασπισμοί που δεν μπαίνουν λόγω ποσοστών στη Β’ κατανομή, εάν δεν εξασφαλίσουν το μέτρο της πρώτης κατανομής σε κάποια επαρχία, τότε μένουν εκτός Βουλής.

Σημειώνεται ότι μεμονωμένοι υποψήφιοι ή συνδυασμοί ανεξάρτητων δεν συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή. Σε αυτή τη φάση, ολόκληρη η χώρα θεωρείται ως ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από τις έξι εκλογικές περιφέρειες συγκεντρώνονται και αθροίζονται. Παράλληλα, συγκεντρώνονται και οι αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή.

Το νέο εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των αχρησιμοποίητων ψήφων με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών.

Αν μετά τη δεύτερη κατανομή παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές αποδίδονται με βάση τη διαδικασία της Β’ φάσης της δεύτερης κατανομής (γνωστής και ως τρίτης κατανομής), μία προς μία, στα κόμματα με τα υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

Οι έδρες κατανέμονται στις εκλογικές περιφέρειες όπου τα κόμματα συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο υπόλοιπο και καταλαμβάνονται από υποψηφίους με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από τον Γενικό Έφορο Εκλογής.

Συγκεκριμένα, το 2021 στην πρώτη κατανομή κατανεμήθηκαν οι 29 από τις 56 έδρες και έμεναν αδιάθετες 27. Το εκλογικό μέτρο στη 2η κατανομή το 2021 ήταν 4.543 ψήφοι. Σε αυτή τη φάση διατέθηκαν 23 έδρες. Οι υπόλοιπες 4, που παρέμεναν αδιάθετες στην 3η κατανομή, κατανεμήθηκαν στα κόμματα με το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων στην επαρχία όπου υπήρχαν διαθέσιμες έδρες και στους υποψηφίους με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Σε αυτή τη φάση, το 2021 το ΔΗΚΟ είχε αδιάθετο υπόλοιπο 3.937 ψήφους, ο ΔΗΣΥ 2.132 και το ΑΚΕΛ 680. Έτσι, το ΔΗΚΟ πήρε τη μία εκ των δύο αδιάθετων εδρών της Λευκωσίας με τον Χρύση Παντελίδη και την αδιάθετη έδρα στην Αμμόχωστο με τον Ζαχαρία Κουλία, ο ΔΗΣΥ την αδιάθετη έδρα με τη Ρίτα Σούπερμαν και το ΑΚΕΛ τη δεύτερη αδιάθετη έδρα της Λευκωσίας με τον Χρίστο Χριστοφίδη.