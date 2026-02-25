Ένα βήμα ακόμα πιο κοντά για να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους βρίσκονται Ειρήνη Χαραλαμπίδου και κίνημα Άλμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, χθες το βράδυ έγινε η συνάντηση της βουλεύτριας με την Γραμματεία του Άλματος κατά την οποία έγινε μια πρώτη συζήτηση για την μεταξύ τους συνεργασία η οποία επικεντρώθηκε στο θέμα πάταξης της διαφθοράς.

Κοινή διαπίστωση και των δύο πλευρών είναι ότι υπάρχει βούληση για συνεργασία και συμφώνησαν για να τα πουν ξανά τη Δευτέρα, οπόταν και αναμένεται να προκύψει τελική ανακοίνωση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη για συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο προκύπτει από τις πληροφορίες είναι πως η οποιαδήποτε συνεργασία των δύο πλευρών δεν θα συνεπάγεται ένταξη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στο Άλμα.

Η ίδια όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές, θέλει να επιδείξει συνέπεια στην πολιτική πορεία τους, έχοντας ελευθερία έκφρασης.