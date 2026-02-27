Τα μέλη του Volt επικύρωσαν χθες, μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026, επιβεβαιώνοντας με τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μια συλλογική προσπάθεια ευθύνης, αξιοπιστίας και πολιτικής ανανέωσης.

Προστίθεται ότι «η μαζική συμμετοχή των μελών επιβεβαιώνει αυτό που κάνει το Volt διαφορετικό: μια πολιτική που θεμελιώνεται στη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τη συλλογική ευθύνη. Σε μια περίοδο έντονης δυσπιστίας, το Volt προχωρά με καθαρή εντολή, ισχυρή νομιμοποίηση και ξεκάθαρο στόχο: να αποδείξει ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετεί την κοινωνία με σοβαρότητα και αποτέλεσμα».

Το ψηφοδέλτιο του Volt συνδυάζει 41,1% γυναίκες και μέσο όρο ηλικίας 48,8 έτη, «αποτυπώνοντας ισότητα, φρεσκάδα και εμπειρία, ενώ η παρουσία υποψηφίων από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και από άλλες κοινότητες αναδεικνύει τον πολυπολιτισμικό και σύγχρονο χαρακτήρα της Κύπρου που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε».

Η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας και η παρουσίαση των υποψήφιων του Volt, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28/02/2026 και ώρα 11:00, στο αμφιθέατρο Discovery του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Επίσημο Ψηφοδέλτιο Volt

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1. Αποστολίδης Αλέξανδρος

2. Ατταλίδου Αλεξάνδρα

3. Βασιλείου Σοφία

4. Βελάρης Χαρίλαος

5. Βρυωνίδης Φρίξος

6. Δημητριάδη Ροδούλα

7. Δρουσιώτης Μακάριος

8. Θεοχαρίδου Δέσποινα

9. Καραγιάννης Αχιλλέας

10.Κιτής Μιχάλης

11. Κωνσταντή Κώστα

12.Νικολάου Βασίλης

13.Ξάνθου Έφη

14.Παύλου Σάββας

15.Σοφοκλέους Ανδρομάχη

16.Τιρκίδης Ιωάννης

17.Τρύφων Νικόλας

18.Χαραλάμπους Χάρις

19.Χριστούδια Gumuskut Άντρη

ΛΕΜΕΣΟΣ

1. Απαρίσιο Ντιέγκο Αρμάντο

2. Βάσκες Χατζηλύρα Πενέλοπε

3. Γρηγορίου Ανδρέας

4. Λιμνάτη Μελίνα

5. Λοΐζου Παρράς Πάνος

6. Νικολαΐδου Πανδώρα

7. Ονουφρίου Χριστοδούλου Φρύνη

8. Σκέντερ Μαρία

9. Σουτζιής Ανδρέας

10.Χατζηνικολάου Αλέξης

11. Χατζηχριστοφής Πάνος

12.Χριστοφή Νίκη

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

1. Αυξεντίου Γιώτα

2. Ζωσίμοβ Ευγένιος

3. Κάρουλλας Πιέρος

4. Μιχαήλ Αρτέμιος

5. Οικονόμου Βάσος

6. Παραλίκη Κυθραιώτου Ιόλη

7. Σαρρής Άλκης

8. Στυλιανού Στέλιος

9. Σύζινος Σώτος

10.Χρίστου (Κίττος) Μιχάλης

11. Ψάλτης Ιάκωβος

ΛΑΡΝΑΚΑ

1. Γεωργιάδου Μαργαρίτα

2. Θεοφάνους Γιώργος

3. Καλοπαίδης Μιχάλης

4. Λισένγκο Άννα

5. Παπαγεωργίου Αντώνης

6. Χριστοφόρου Αλέξανδρος

ΠΑΦΟΣ

1. Αγρότης Γιάννης

2. Δίας Πέτρος

3. Ησαΐας Ευαγόρας

4. Παύλου Δέσπω

5. Στυλιανίδου Άννα

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

1. Ιωάννου Νατάσα

2. Μακφέρσον Ποτούδη Σίλεια

3. Μαυρομμάτη Σπυρούλα