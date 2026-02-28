Στον Δημοκρατικό Συναγερμό βρίσκονται σε εγρήγορση, με τις μηχανές του κομματικού μηχανισμού να δουλεύουν πυρετωδώς, προκειμένου να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της συσπείρωσης. Η αύξηση της συσπείρωσης των συναγερμικών ψηφοφόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση μιας κρίσιμης μάχης για το κόμμα.

Εκλογικός στόχος του ΔΗΣΥ παραμένει η πρωτιά. Παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφεται πιθανότητα το κόμμα να βρεθεί στη δεύτερη θέση και να χάσει την πρωτιά από το ΑΚΕΛ, στην Πινδάρου επικρατεί αισιοδοξία ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί.

Το σημερινό Παγκύπριο Συνέδριο του κόμματος φιλοδοξεί να στείλει μηνύματα ενότητας και συστράτευσης. Σε αυτό το πνεύμα αναμένεται να κινηθεί και η ομιλία της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, η οποία θα καλέσει όλους να δώσουν τη μάχη, τόσο για τη διατήρηση της πρωτιάς όσο και για τη συγκράτηση των ποσοστών του κόμματος.

Την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 κήρυξε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος.

Στην ομιλία του, ο Ευθύμιος Δίπλαρος χαρακτήρισε τις επερχόμενες εκλογές ως «πολιτική μάχη για το μέλλον της Κύπρου», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εκλογική αναμέτρηση, αλλά για επιλογή στρατηγικής κατεύθυνσης της χώρας. Όπως ανέφερε, το διακύβευμα αφορά το αν η Κύπρος θα κινηθεί μπροστά με αυτοπεποίθηση ή θα παραμείνει εγκλωβισμένη στη στασιμότητα.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η παράταξη διαθέτει την εμπειρία και την αποφασιστικότητα να διαχειριστεί τις προκλήσεις του μέλλοντος, σημειώνοντας πως στις δύσκολες στιγμές ανέλαβε ευθύνη και κράτησε τη χώρα όρθια. Παράλληλα, έστρεψε το βλέμμα στο αύριο, αναδεικνύοντας ως βασικές προτεραιότητες την οικονομική σταθερότητα, τη στήριξη της μεσαίας τάξης, τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους και τη λειτουργία ενός κράτους που υπηρετεί τον πολίτη.

Ασκώντας κριτική σε αυτό που χαρακτήρισε «εύκολες υποσχέσεις» και «κούφιες εξαγγελίες», ο κ. Δίπλαρος σημείωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιλέγει τον δρόμο της σοβαρότητας, του στρατηγικού σχεδιασμού και των μετρήσιμων αποτελεσμάτων, τονίζοντας ότι η διεθνής αξιοπιστία της χώρας αποτελεί κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αναφερόμενος στην προεκλογική περίοδο, δήλωσε ότι η εκστρατεία του κόμματος θα είναι εξωστρεφής και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Κύπρου, με επαφή με τους πολίτες, ακρόαση των ανησυχιών τους και παρουσίαση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων λύσεων. Κάλεσε, τέλος, τα στελέχη και τα μέλη του ΔΗΣΥ να βρεθούν στην «πρώτη γραμμή», λειτουργώντας ως πρεσβευτές της παράταξης.

Κλείνοντας, ο Ευθύμιος Δίπλαρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να πετύχει νίκη στις βουλευτικές εκλογές του 2026, δίνοντας –όπως είπε– νέα δυναμική στη Βουλή και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα περίοδο ανάπτυξης για τη χώρα.

Δείτε εικόνες από το Συνέδριο του ΔΗΣΥ: