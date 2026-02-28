Ο Γιώργος Πενηνταέξ θα είναι τελικά στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ για την επαρχία Λευκωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο βουλευτής του κόμματος, ο οποίος προσφάτως κάθισε στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά την υπουργοποίηση του Μαρίνου Μουσιούττα, είπε τελικά το ναι και θα είναι ξανά υποψήφιος. Αρχικά δεν ήταν στις σκέψεις του η επαναδιεκδικήση εκλογής, ωστόσο τις τελευταίες μέρες κατόπιν και συζήτησης με τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ Μάριο Καρογιάν άλλαξε γνώμη και θα είναι τελικά στο ψηφοδέλτιο.

Την ερχόμενη βδομάδα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, θα ολοκληρωθούν οι ανακοινώσεις των υποψηφίων για την ΔΗΠΑ, η οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει και τους 56 υποψήφιους βουλευτές της για τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.