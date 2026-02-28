Τηλεφωνικές επαφές με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο και το Μπαχρέιν είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, Badr Abdelatty, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην περιοχή.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Υπουργός ανέφερε πως συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Δρ. Abdullatif bin Rashid Alzayani, προς τον οποίο εξέφρασε την αλληλεγγύη του για τις επιθέσεις κατά της χώρας.

Προσέθεσε ότι του μετέφερε επίσης τη θέση πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή απαιτούν συνεργασία με στόχο την αποκλιμάκωση και τη διπλωματία.

Εξάλλου, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι, πέραν της ανακοίνωσης με στοιχεία επικοινωνίας για τις Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν Κύπριους πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν ενεργοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου πρόσθετα οι αριθμοί +357 22 867250 και +357 22 867169.