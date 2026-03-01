Δηλώνουμε έτοιμοι για σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων.

Αυτό τόνισε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλώντας στην Τάλα, κατά το εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της Τάλας και της Κισσόνεργας, Χρίστου Κκέλη, μιλτιάδη Στυλιανού, Γεώργιου Μιχαήλ και Χαράλαμπου Καραγιάννη.

Το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, τόνισε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είναι ότι παραμένει άσβεστη η βούλησή μας να εργαστούμε αταλάντευτα για την επίλυση του Κυπριακού, με πλήρη σεβασμό στο κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χρέος προς τους ήρωες δεν είναι μόνο να τους τιμούμε μία φορά τον χρόνο, αλλά να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, να στεκόμαστε ακλόνητοι στις αρχές του δικαίου, να μην συμβιβαζόμαστε με τη λήθη, να μην εκπαιδευόμαστε στην παραίτηση. Γιατί η πατρίδα μας έζησε την βάρβαρη εισβολή, βιώνει την παράνομη κατοχή, την προσφυγιά, και γνωρίζει καλύτερα από πολλούς τι σημαίνει να ζητάς δικαιοσύνη και ελευθερία.

Η συλλογική μας ευθύνη, ανέφερε επίσης ο Εκπρόσωπος, είναι να μη παραδώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα μοιρασμένη, αλλά μια πατρίδα ελεύθερη, στην οποία θα απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πάνω απ’ όλα, τόνισε, να τους προσφέρουμε ένα μέλλον με ασφάλεια, με ελπίδα και προοπτική.