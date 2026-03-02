Τη δυσαρέσκειά του για τις ενέργειες της Βρετανικής Κυβέρνησης εξέφρασε, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως ανέφερε έχουν ληφθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και ότι υπάρχει συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συμπλήρωσε ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για τα μέτρα ασφάλειας. Τόνισε ότι έγινε ανταλλαγή απόψεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν συμμετείχε ούτε πρόκειται να συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Επίσης, ανέφερε ότι έγινε ενημέρωση σε σχέση με τον επαναπατρισμό πολιτών.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι οι διπλωματικές επαφές του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Εξωτερικών είναι συνεχείς.

Σημείωσε ότι η ενημέρωση που υπήρξε ήταν πως οι βρετανικές βάσεις δεν θα χρησιμοποιούνταν σε πολεμική επιχείρηση. «Μετά το συμβάν ήμασταν σε συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων. Εδώ και δεκαετίες, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι ανθρωπιστικός κόμβος. Θα γίνουν όλα τα διαβήματα για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκε το ζήτημα όσο και για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των Βρετανικών Βάσεων».

Συμπλήρωσε ότι «το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα που μπορούσαν να ενεργοποιηθούν, προσθέτοντας ότι η ακριβής προέλευση του drone τελεί υπό επαλήθευση.

Επιπλέον, είπε ότι χθες τα μεσάνυχτα συνήλθε εκ νέου το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου αξιολογήθηκαν και συνεχίζουν να αξιολογούνται τα μέτρα. Προσεγγίζουμε με νηφαλιότητα την κατάσταση και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Τέλος, ανέφερε ότι τα μέτρα θα αξιολογούνται καθημερινά. «Λαμβάνονται όλα τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας».