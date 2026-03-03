Την ερχόμενη Πέμπτη ανακοινώnει και επίσημα τις αποφάσεις της για το πολιτικό της μέλλον, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η βουλεύτρια ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει δημοσιογραφική διάσκεψη την ερχόμενη Πέμπτη η ώρα 11 το πρωί στο ξενοδοχείο HILTON στη Λευκωσία. Όπως αναφέρει, θέμα της διάσκεψης θα είναι οι τρέχουσες εξελίξεις και οι βουλευτικές εκλογές.

Είναι προφανές ότι η διάσκεψη θα αφορά την ανακοίνωση των αποφάσεων της σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές.

Ουσιαστικά, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να ανακοινώσει τη συμφωνία της για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Άλματος και θα αναφερθεί στις διάφορες πτυχές της συμφωνίας, καθώς δεν θα ενταχθεί στο κόμμα, αλλά θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο ως συνεργαζόμενη.