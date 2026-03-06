Οι δυνάμεις που βρίσκονται στην Κύπρο και ευρύτερα στην Ανατολική Ευρώπη έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή ομπρέλα προστασίας της νήσου για ενδεχόμενο πλήγμα είτε από πύραυλο που έχει εκτοξευθεί από το Ιράν είτε από ντρόουν το οποίο θα εκτοξευθεί από τον Λίβανο. Πέντε χώρες συνδράμουν με οπλικά συστήματα στην προστασία της Κύπρου, γεγονός που καταγράφεται ως ουσιαστική αλληλεγγύη από χώρες της ΕΕ. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται και τα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς.

Η ανταπόκριση εταίρων στο κάλεσμα της Κύπρου για συνδρομή, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε πιθανής επίθεσης, σημειώνεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση από πλευράς Λευκωσίας.

Στον κατάλογο των χωρών που στέλνουν βοήθεια στην περιοχή προστέθηκαν χθες η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ ετοιμότητα εξέφρασε και η Ολλανδία.

Τι έχουμε μέχρι στιγμής

Συνολικά πέντε χώρες έχουν αποστείλει ή προτίθενται να αποστείλουν οπλικά συστήματα στην περιοχή.

Η Ελλάδα έχει δύο ζεύγη μαχητικών F-16 στην Πάφο, τα οποία είναι έτοιμα για επιχειρησιακή δράση, ενώ οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου.

Η Γαλλία έχει ήδη στείλει μία φρεγάτα η οποία συνδράμει στην ασφάλεια της Κύπρου, ενώ στην περιοχή φτάνει τις αμέσως επόμενες ημέρες και το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ. Η παρουσία του αεροπλανοφόρου μαζί με τα σκάφη συνοδείας και τα μαχητικά που μεταφέρει θα είναι ένα ακόμα ισχυρό όπλο στην αντιμετώπιση της όποιας αρνητικής εξέλιξης στην περιοχή. Επιπρόσθετα, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων και στον Λίβανο αναμένεται στην περιοχή και γαλλικό σκάφος με νοσοκομειακό εξοπλισμό.

Χθες αποφασίστηκε η αποστολή φρεγάτας από την Ιταλία η οποία αναμένεται σήμερα να βρίσκεται πλησίον της Κύπρου.

Επίσης χθες η Λευκωσία ενημερώθηκε από τη Μαδρίτη για την αποστολή υπερσύγχρονης φρεγάτας η οποία, πέραν από τον στρατιωτικό της εξοπλισμό, έχει και δυνατότητα συμβολής σε εκκενώσεις πολιτών. Η ισπανική φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμπος» αναμένεται στην περιοχή εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ευχαρίστησε τους ηγέτες της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξή τους προς την Κύπρο.

Σε ανάρτηση στο «X», γραμμένη στα ιταλικά, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι για τη στήριξη της Ιταλίας προς την Κύπρο, σημειώνοντας ότι η πράξη της Ιταλίας υπογραμμίζει τις μακρές διμερείς σχέσεις, που βασίζονται σε κοινές αξίες και την κοινή δέσμευση για μια ασφαλέστερη Ευρώπη και σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο. Χαρακτήρισε δε την κίνηση ως απτή απόδειξη της συνεχούς ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης Κύπρου-Ιταλίας.

Σε άλλη ανάρτηση στο «X», γραμμένη στα ισπανικά, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την απόφαση της κυβέρνησης της Ισπανίας να στηρίξει την Κύπρο. Σημείωσε ότι η πράξη αυτή αντικατοπτρίζει τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την αλληλεγγύη που μοιράζονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θετική ανταπόκριση υπήρξε και από πλευρά Ολλανδίας, χωρίς ωστόσο να αποφασιστεί ακόμα τι θα σταλεί.

Πηγή του υπουργείου Άμυνας, που μίλησε στον «Φ», σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όλα αυτά που έχουν μαζευτεί στην περιοχή πλησίον της Κύπρου έχουν και συμβολικό χαρακτήρα». υπογράμμισε παράλληλα πως η στρατιωτική βοήθεια βρίσκεται σε μια περιοχή με πολλά προβλήματα.

Προτεραιότητα των Βρετανών οι βάσεις

Για τη Βρετανία προτεραιότητα είναι η προστασία των βάσεων στην Κύπρο, πλην όμως στις επικοινωνίες που έγιναν ανάμεσα σε Λευκωσία και Λονδίνο συμφωνήθηκε πως εκεί όπου χρειάζεται θα υπάρχει συνεργασία και αλληλοκάλυψη. Ήδη στις βάσεις υπάρχει Κύπριος αξιωματικός σύνδεσμος, ενώ στην αεροπορική βάση στην Πάφο βρίσκεται Βρετανός στρατιωτικός σύνδεσμος.

Στην ασφάλεια των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες στην Ντάουνινγκ Στριτ, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι τα δύο ελικόπτερα Wildcat που είχε ανακοινώσει ότι θα στείλει στο νησί θα φτάσουν σήμερα στην Κύπρο.

Τη συνεργασία των δύο πλευρών συζήτησαν χθες οι υπουργοί Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως πληροφορούμαστε από πηγές του υπουργείου Άμυνας, ο Βασίλης Πάλμας τόνισε στον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χέιλι ότι ο σχεδιασμός από βρετανικής πλευράς δεν θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις βάσεις, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα χωριά που βρίσκονται εντός του εδάφους των βάσεων καθώς και η Λεμεσός, λόγω γειτνίασης.

Όσον αφορά το πρόβλημα που προέκυψε στις αρχές της εβδομάδας, τόσο λόγω των δηλώσεων Χέιλι όσο και του πρωθυπουργού Στάρμερ, αυτό φαίνεται να έχει επιλυθεί οριστικά μετά και τη χθεσινή συνάντηση.

Σε ανοικτή γραμμή και με τους Αμερικανούς

Πέραν από τους Ευρωπαίους εταίρους, την Ελλάδα και τη Βρετανία, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή και με τους Αμερικανούς. Η επικοινωνία με τους Αμερικανούς διεξάγεται σε διάφορα επίπεδα, ενώ παράλληλα υπάρχει και συντονισμός.

Προσπάθεια στοχοποίησης της Κύπρου

Η Λευκωσία αναμένει ότι η Τουρκία θα αυξήσει τον υβριδικό πόλεμο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα και δηλώσεις όπως αυτές του Τζεβντέτ Γιλμάζ θα πολλαπλασιαστούν. Ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στο Προεδρικό, χαρακτήρισε ως παραδοξότητα τις τοποθετήσεις από πλευράς Τουρκίας, μιας χώρας με 40.000 κατοχικό στρατό στο νησί.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος νωρίτερα χθες ισχυρίστηκε ότι «ο στρατός μας, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, έχει καταστήσει αυτό το νησί πιο ασφαλές», ενώ χαρακτήρισε τις αμυντικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας ως «απολύτως περιττές» και ως παράγοντα που «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού». Επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της Άγκυρας για τον ρόλο της ως «εγγυήτριας δύναμης», τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή πλευρά «με αποφασιστικότητα».

Βρετανική ταξιδιωτική οδηγία

Όσον αφορά τη βρετανική ταξιδιωτική οδηγία και τις προειδοποιήσεις για πιθανό τρομοκρατικό κτύπημα, η Λευκωσία διευκρινίζει ότι το μήνυμα του Λονδίνου δεν αφορά αποκλειστικά την Κύπρο. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στον «Φ» ότι ταξιδιωτικές οδηγίες αυτού του είδους έχουν εκδοθεί για πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιορδανία και η Γερμανία.

H Βρετανία προειδοποίησε ότι υπάρχει πολύ σοβαρή απειλή για τρομοκρατική επίθεση σε συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλο τον κόσμο και όπου βρίσκονται Βρετανοί υπήκοοι. Για τον λόγο αυτό άλλαξε και τις ταξιδιωτικές της συμβουλές στη σελίδα του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο και συνιστά σε όσους ταξιδεύουν στην Κύπρο, μεταξύ άλλων κρατών, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

Πέραν των 500 επέστρεψαν

Στις δηλώσεις του ο ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στη διαδικασία επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών από χώρες του Κόλπου. Όπως ανέφερε, στο τελευταίο 24ωρο είχαν επαναπατριστεί 522 Κύπριοι, εκ των οποίων οι 488 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας είχαν φτάσει στο νησί δύο πτήσεις από τα ΗΑΕ, μεταφέροντας 162 και 144 πολίτες. Σήμερα αναμένονται άλλες δύο πτήσεις και μία αύριο.

Ο υπουργός Εξωτερικών απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τους Κύπριους που είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα του ΥΠΕΞ και έχουν ήδη επιστρέψει στο νησί ή έχουν αλλάξει γνώμη να διαγραφούν, προκειμένου να διευκολύνουν την προσπάθεια που καταβάλλεται από το υπουργείο.

Ο Κ. Κόμπος τόνισε πως η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι να επιστρέψουν στην Κύπρο όσοι έχουν εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού, ξεκαθαρίζοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι Κύπριοι που βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου. Ευχαρίστησε επίσης τους λειτουργούς του ΥΠΕΞ για την προσπάθεια που καταβάλλουν όλες αυτές τις ημέρες.