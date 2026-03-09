Ανοικτό διάλογο με μαθητές Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης και επαρχίας Λάρνακας, είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το Κυπριακό, τις εξελίξεις στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο που διαδραματίζει, την ανεργία και τις αναπτύξεις στη Λάρνακα.

Η εκδήλωση με τίτλο: «Η Κύπρος στο Τιμόνι της Ευρώπης: Οι Νέοι Συμμετέχουν – Η Δημοκρατία Οδηγεί», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, με στόχο την προώθηση της δημοκρατικής παιδείας, την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά και την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ μαθητών και θεσμικών εκπροσώπων για το μέλλον της Ευρώπης και της Κύπρου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες ως Δόκιμοι Πρεσβευτές από σχολεία της επαρχίας Λάρνακας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και συγκεκριμένα από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, το Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος», το Λύκειο Λιβαδιών, το Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων, την Τεχνική Σχολή Λάρνακας και το Pascal Private Secondary School Larnaca. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Στην αρχική του τοποθέτηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε το πρωί το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας με τίτλο “Η Κύπρος στο Τιμόνι της Ευρώπης: Οι Νέοι Συμμετέχουν – Η Δημοκρατία Οδηγεί», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες «προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συνεργασία που υπάρχει με τα σχολεία, ένας θεσμός απόλυτα πετυχημένος που φέρνει τους νέους μας ακόμα πιο κοντά στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες μπορεί να είναι μακριά από την Κύπρο αλλά η ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζουν την καθημερινότητα μας συνεχώς» είπε.

Πρόσθεσε πως «ένας σημαντικός αριθμός της νομοθεσίας μας είναι υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, υιοθέτηση αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και έχουμε υποχρέωση ως πολίτες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να έχουμε και λόγο και ρόλο στις αποφάσεις της ΕΕ».

Απαντώντας σε ερωτήσεις των μαθητών για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε πως «η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ημέρα ίδρυσης της το 1960. Όταν τον Ιούλιο του 1990 υποβάλαμε αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ κανένας μα κανένας δεν πίστευε πως η Κύπρος θα γίνει κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς επίλυση του Κυπριακού» είπε.

Ωστόσο, συνέχισε «καταφέραμε μέσα από εξαιρετικούς διπλωματικούς χειρισμούς, αλλά και με τη στήριξη της Ελλάδας να γίνουμε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ένταξη αυτή αναπόφευκτα επηρεάζει και το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού». «Η ΕΕ μπορεί να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση» είπε.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρεί πως με αυτό εξυπηρετούνται τα δικά της συμφέροντα και αυτό περνά μέσα από την πρόοδο και την επίλυση του Κυπριακού».

«Η ΕΕ έρχεται ενισχυτικά προς το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών γιατί έχει τα εργαλεία να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση για το Κυπριακό», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμα ότι «κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με Αμερικανούς, Βρετανούς, Ρώσους και Γάλλους το μόνο θέμα στο τραπέζι ήταν το Κυπριακό και ζητούσαμε να πιέσουν την Τουρκία για να λύσουμε το Κυπριακό. Όμως για να μας βοηθήσει ο οποιοσδήποτε να λύσουμε το Κυπριακό πρέπει να εξυπηρετούνται δυναμικά του συμφέροντα» είπε.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερε «δεν είναι μόνο το κυπριακό πρόβλημα, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε άλλα προβλήματα, γιατί ζούμε σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα, γιατί τα κράτη λαμβάνουν αποφάσεις στη βάση πως εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα τους».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, «η Κύπρος ως ένα μικρό κράτος υπό κατοχή, έπρεπε να αναδείξουμε με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, ότι έχουμε και εμείς προστιθέμενη αξία προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των συμφερόντων και άλλων κρατών και ειδικότερα των ισχυρών κρατών που μπορούν να μας βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού».

Να ενώσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, λέει ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος ερωτήθηκε και για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο και απάντησε πως από την πρώτη ημέρα με την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου «ήταν η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων για να μειώσουμε την ύλη και η πρώτη απόφαση ήταν η κατάργηση των τετραμήνων».

«Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να δημιουργήσει στους μαθητές κριτική σκέψη» είπε και πρόσθεσε πως «ένα άλλο θέμα είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να ξεκινά από την έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, πρέπει να αξιοποιήσουμε τους καθηγητές, να φέρουμε ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα και να αλλάξουμε νοοτροπία στην Κύπρο».

Αφού ανέφερε πως «στην Κύπρο δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους και λογιστές» πρόσθεσε πως «πρέπει να ενώσουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να κατευθύνουμε τους μαθητές μας εκεί που θα έχουν ένα λαμπρό μέλλον, να βρουν δουλειά, να παίρνουν ένα μισθό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα για να μπορεί να ενοικιάσει διαμέρισμα ή να αγοράσει ένα σπίτι, να σκεφτεί να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια».

Ο Πρόεδρος είπε ακόμα ότι «το ποσοστό γεννήσεων στην Κύπρο είναι 1,3 και για αναπληρωθεί ο πληθυσμός της Κύπρου σε 25 χρόνια, χρειαζόμαστε ποσοστό γεννήσεων 2,1 και το Υπουργικό Συμβούλιο επενδύει σε δύο τομείς την παιδεία και την υγεία».

Ερωτηθείς για την συρρίκνωση της μεσαίας τάξης αλλά και τη μείωση της εισαγωγής αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, απάντησε πως «διαχρονικά στην Κύπρο η συγκεκριμένη τάξη ήταν η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και προσπαθούμε μέσα από διάφορες ενέργειες που κάνουμε, με τον πιο πρόσφατο τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας να ενισχύσουμε τη μεσαία τάξη, γιατί γνωρίζουμε ότι χωρίς ισχυρή μεσαία τάξη μια χώρα δεν ευημερεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Να ασχοληθούν οι νέοι με τον πρωτογενή τομέα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνομιλία του με τους μαθητές αναφέρθηκε και στον πρωτογενή τομέα και είπε πως «για την Κύπρο που είναι νησί και απομονωμένο ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός, γιατί αν δεν έχουμε βασικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα, σημαίνει ότι είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές, κάτι που σημαίνει πως όταν υπάρχουν κρίσεις, με τον κορωνοϊό και τώρα με την Μέση Ανατολή, είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθουν προϊόντα, βασικά αγαθά στη χώρα, των οποίων οι τιμές αυξάνονται».

Είναι σημαντικό, συνέχισε «να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα που σήμερα ανέρχεται στο περίπου 1,5% του ΑΕΠ της Κύπρου, κάποτε ήταν πέντε και πιο παλιά ήταν διψήφιος ο αριθμός του ΑΕΠ. Θέλουμε μέσα από την εκπαίδευση να φέρουμε περισσότερους νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα της χώρας τους».

Ελπίδα να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο της ΑΟΖ Κύπρου εντός 2027

Ερωτηθείς για το θέμα της ενέργειας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που η δική μας κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και είναι μια από τις πιο ψηλές στην Ευρώπη».

«Πρέπει να βοηθήσουμε πρώτα τη χώρα μας να ρίξουμε την τιμή του ηλεκτρισμού στη Κύπρο γιατί άπτεται της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας και των νοικοκυριών» είπε και πρόσθεσε πως προσπαθούμε να ρίξουμε την τιμή μέσα από τρεις στρατηγικές.

Εξήγησε πως «η πρώτη στρατηγική αφορά την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας” και είπε πως με τόσο ήλιο που έχουμε στην Κύπρο το ποσοστό των ΑΠΕ θα έπρεπε σήμερ ανα είναι από το 50%, ωστόσο το σύστημα της ΑΗΚ δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ΑΠΕ.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι «ο πρώτος βασικός στόχος είναι να ενισχύσουμε το ποσοστό των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας και ο δεύτερος είναι το φυσικό αέριο που, από το 2011 που ανακαλύφθηκε στην ΑΟΖ της Κύπρου δεν το έχουμε μέχρι σήμερα αξιοποιήσει».

«Ευελπιστώ μαζί με την ΕΝΙ, την πρώτη εταιρεία που βλέπουμε να υπάρχει σοβαρή προοπτική, εντός του 2027, επιτέλους να αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο πόυ εντοπίστηκε στην ΑΟΖ της Κύπρου», είπε.

Οσον αφορά την τρίτη στρατηγική για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Πρόεδρος είπε πως «επειδή είμαστε απομονωμένη χώρα χρειαζόμαστε να έχουμε ηλεκτρική διασύνδεση με γειτονικά κράτη, επειδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Ο ηλεκτρισμός είναι ένα αγαθό που η πολιτεία οφείλει να προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις».

Αναπτύξεις στη Λάρνακα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ερωτήθηκε και για τις αναπτύξεις στη Λάρνακα και επιβεβαίωσε πως για χρόνια η πόλη ήταν «ο φτωχός συγγενής της Κύπρου».

«Ωστόσο, σήμερα βλέπουμε μια σημαντική επένδυση από πλευράς του κράτους για να αναβάθμιση της πόλης, γίνεται πολύ σημαντική δουλειά, πάντα σε συνεργασία με τον Δήμαρχο» είπε και πρόσθεσε πως «πολλά από τα έργα που γίνονται στη Λάρνακα είναι με ευρωπαϊκά κονδύλια και είναι σημαντικό ότι υπάρχει η συγκεκριμένη αναβάθμιση στη πόλη».

Ανέφερε ακόμα ότι «η αναβάθμιση της Λάρνακας φέρνει και επενδυτές και θέσεις εργασίας, αλλά χρειάζεται να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις επενδύσεις που έρχονται στη χώρα, αλλά τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους κατοίκους της πόλης», αφού οι επενδύσεις δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το στεγαστικό, αφού οι τιμές για ενοικίαση ή αγορά ακινήτου είναι πολύ υψηλές.

Αφού είπε πως στη Λεμεσό και την Πάφο «αυτές οι τεράστιες επενδύσεις δημιουργούν έναν τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά το στεγαστικό» σημείωσε ότι «εμείς ως κράτος προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τις αρνητικές που δημιουργούνται μέσα από την ανάπτυξη. Είναι γι’ αυτό το λόγο που για το στεγαστικό έχουμε να επενδύσει μέχρι στιγμής πάνω από τα 300 εκατομμύρια ευρώ, για να δώσουμε προσιτή στέγη στους νέους μας».

