Η απόφαση της Κομισιόν να τερματίσει τη διαδικασία για τα χρυσά διαβατήρια στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

“Ναι χαίρομαι γιατί οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αποφάσεις οι οποίες εφαρμόζονται και οδήγησαν σε αυτή την απόφαση [της Κομισιόν] που νομίζω στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα και σε σχέση με τις προθέσεις μας, αλλά και την αναγνώριση της δουλειάς, των αποφάσεων της πολιτικής μας βούλησης για το συγκεκριμένο θέμα, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”, απάντησε σε ερώτηση για το θέμα προσερχόμενος στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.

ΚΥΠΕ