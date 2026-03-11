Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκύπριους, τονίζοντας ότι η ασφάλεια τους παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την τουρκική Κυβέρνηση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΡ, ο κ. Γιλμάζ ρωτήθηκε για την ασφάλεια του ψευδοκράτους υπό το φως των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα έχει πραγματοποιηθεί σημαντική στρατιωτική συσσώρευση οπλισμού στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Όπως ισχυρίστηκε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρόσφατα από την ε/κ πλευρά έχουν θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το νησί.

Παράλληλα, αναφερόμενος στα γεγονότα του 1974, δήλωσε ότι με την «ειρηνευτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Άγκυρα την τουρκική εισβολή, «εξασφαλίστηκε η ασφάλεια όχι μόνο των Τούρκων αλλά και ολόκληρου του νησιού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια τόσο οι Τ/Κ όσο και οι Ε/κ αναπτύσσονται και προοδεύουν «σε ένα ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον», κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, κατέστη δυνατό χάρη στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και την «ειρηνευτική επιχείρηση».

Ο κ. Γιλμάζ πρόσθεσε ότι η Τουρκία επιθυμεί ένα «πιο ειρηνικό μέλλον» τόσο για την τ/κ όσο και για την ε/κ πλευρά, υποστηρίζοντας παράλληλα την «κυριαρχική ισότητα όλων».

«Ποτέ δεν αφήσαμε τους Τ/κ μόνους και δεν θα το κάνουμε ούτε στο μέλλον», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι κάθε βήμα που κάνει η Άγκυρα αποσκοπεί «στην ασφάλεια όλων των κατοίκων του νησιού και του νησιού στο σύνολό του».

ΚΥΠΕ