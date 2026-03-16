Στην ανάγκη για αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματική οδό για επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Τους Υπουργούς Εξωτερικών των “27” απασχόλησαν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη Νότια Γειτονία.

Αναφορικά με την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε στην ανάγκη για αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματική οδό για επίλυση της κρίσης. Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των εξελίξεων σε σχέση με την Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους εταίρους για την έμπρακτη έκφραση στήριξης και για την αλληλεγγύη τους. Το μήνυμα των εξελίξεων, πρόσθεσε, είναι ξεκάθαρο όσον αφορά την ανάγκη για έναν ενισχυμένο ρόλο της ΕΕ στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου πως η ΕΕ επηρεάζεται σε πολλαπλούς τομείς, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της ΕΕ και στρατηγικών εταίρων της. Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε επίσης, ειδική αναφορά στην ανάγκη στήριξης προς τον Λίβανο και μέσω εργαλείων για οικονομικό-κοινωνική στήριξη και παροχή στοχευμένης ανθρωπιστικής βοήθειας. Εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη Νότια Γειτονία, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο για ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τη Νότια Γειτονία, στη βάση απτών αποτελεσμάτων και θετικής ατζέντας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Ουκρανία, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι υπό την παρούσα γεωπολιτική κατάσταση, η στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω. Η Κυπριακή Προεδρία, πρόσθεσε, εργάστηκε για την επίτευξη συναίνεσης για την έγκαιρη ανανέωση του καθεστώτος των περιοριστικών μέτρων για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία επίτευξης συμφωνίας για το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και για το δάνειο €90 δισ. προς την Ουκρανία.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών παρακάθισαν επίσης, σε γεύμα εργασίας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Κόμπος, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύγκλιση των συμφερόντων της ΕΕ με την Ινδία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε διμερή συνάντηση με τον Τσέχο ομόλογο του, Πετρ Ματσίνκα. Χθες, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, κ. Τζαϊσανκάρ.

ΚΥΠΕ