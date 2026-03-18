Νομική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία θα ζητήσει η Υπηρεσία Εκλογών αναφορικά με την περίπτωση της υποψήφιας της Άμεσης Δημοκρατίας, Βάλερη Ταραπάι, η οποία καταδικάστηκε στα κατεχόμενα για διακίνηση ναρκωτικών και εξέτισε δύο χρόνια φυλάκιση στο ψευδοκράτος. Όπως ανέφερε στο philenews ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας, Μενέλαος Βασιλείου, ποτέ στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έτυχε να καταθέσει υποψηφιότητα άτομο που καταδικάστηκε στα κατεχόμενα. Εξήγησε ότι το ζήτημα αυτό να είναι τόσο νομικό όσο και πολιτικό.

Με αφορμή και τις καταγγελίες του πρόεδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, σχετικά με το ήθος τριών υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας και κατά πόσο δικαιούνται να είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για να εξακριβωθεί εάν κάποιος μπορεί να κατέλθει στις εκλογές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών, η υποβολή υποψηφιότητας κατατίθεται με υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ότι κατέχουν τα προσόντα εκλογιμότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 64 του Συντάγματος και το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Πας τις δικαούται να υποβάλει υποψηφιότητα βουλευτού, εφόσον κατά τον χρόνον της εκλογής:

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας αυτού,

(γ) δεν έχει καταδικασθεί κατά την ημέραν της ενάρξεως ισχύος του Συντάγματος ή μετ΄ αυτήν δι’ αδίκημα ατιμωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητος κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου λόγω οιουδήποτε εκλογικού αδικήματος, και

(δ) δεν πάσχει εκ διανοητικής νόσου καθιστώσης αυτό ανίκανον να ασκήσει τα καθήκοντά του ως βουλευτού».

Στη συνέχεια, η υποψηφιότητα υπόκειται σε ένσταση εντός 24 ωρών, όπου δικαιούται οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι κάποια υποψηφιότητα δεν πληροί τα προσόντα να υποβάλει ένσταση. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, αυτή είναι η επίσημη διαδικασία.

Ωστόσο, επειδή έγινε ανάρτηση για κάποια πρόσωπα που είναι εν δυνάμει υποψήφιοι, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΣ, που είναι και ο Γενικός Έφορος Εκλογών, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ που έκανε την ανάρτηση, ούτως ώστε να δώσει στοιχεία εάν έχει για περίπτωση καταδίκης των προσώπων που αναφέρει ώστε να διερευνηθούν με την Νομική Υπηρεσία για να διαφανεί αν τα αδικήματα τα οποία καταδικάστηκαν εμπίπτουν στα αδικήματα που καθορίζει το Σύνταγμα.

Ο κ. Βασιλείου ξεκαθάρισε ότι το Σύνταγμα δεν αναφέρεται σε λευκό ποινικό μητρώο, αλλά για συγκεκριμένα αδικήματα. Το ατιμωτικό αδίκημα ή το αδίκημα ηθικής αισχρότητας.

«Άρα, κάθε φορά που έχουμε τέτοια καταγγελία, διερευνούμε κατά πόσο το αδίκημα εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία ζητώντας γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία».

Πότε γίνεται κανονικά η διερεύνηση

Εάν η Υπηρεσία έχει πληροφόρηση πριν κατατεθούν οι υποψηφιότητες, τότε ζητείται από πριν πληροφόρηση. Ωστόσο, το εν λόγω θέμα κανονικά γίνεται μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υποψήφιοι, διευκρίνισε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε εν δυνάμει υποψήφιους. Οπότε, 6 Μαΐου θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες», πρόσθεσε ο κ. Βασιλείου.

Να σημειωθεί ότι, αναφορικά με την ανάρτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου για τρεις συγκεκριμένους υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας, η Υπηρεσία Εκλογών ζήτησε ενημέρωση και θα αναμένει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να προωθήσει την απάντησή της για όλες μαζί τις περιπτώσεις, εάν προκύπτει ζήτημα, τις επόμενες ημέρες.