Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της Έφης Μεφέρη για την επαρχία Λεμεσού.

«Η συμμετοχή της εκφράζει τη δέσμευση για ουσιαστική προσφορά και υπεύθυνη πολιτική δράση, πάντα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή, την αξιοπρέπεια και την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματος.

Σε δήλωση της η ίδια αναφέρει:

«Η πολιτική χρειάζεται δίπλα της την κοινωνία και τον ανθρωπισμό για να είναι αποτελεσματική, να βάζει στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και όχι τα συμφέροντα ή το κέρδος.

Η πολυετή πορεία μου στη δημοσιογραφία, μαζί με την καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους και τη συμμετοχή μου σε κοινωνικές δράσεις, με έχει διδάξει να ακούω, να κατανοώ τα προβλήματα και να προωθώ δράσεις που κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη.

Μπορεί η Λεμεσός να είναι ο τόπος καταγωγής και δράσης μου, αλλά η προσπάθειά μου αφορά ολόκληρη την Κύπρο. Οι προκλήσεις της κοινωνίας μας είναι πολλές, καθημερινές και πολυδιάστατες: οικονομία, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, περιβάλλον, πρωτογενής τομέας και βασικές ανάγκες, όπως η στέγαση, η εργασία και η σίτιση που συνεχώς δοκιμάζουν την αντοχή της κοινωνίας και απαιτούν συνεχή φροντίδα και υπεύθυνη διαχείριση.

Μέσα από την εμπειρία που έχω αποκτήσει, επιδιώκω να συμβάλω σε πρακτικές λύσεις που κάνουν τη ζωή, παιδιών, νέων, οικογενειών και ηλικιωμένων, πιο λειτουργική, δίκαιη και ανθρώπινη, ασκώντας πολιτική που υπηρετεί πραγματικά τον άνθρωπο, ενισχύοντας παράλληλα την αλληλεγγύη, την προσφορά και τις σωστές νοοτροπίες.

Όραμά μου μια Κύπρος ελεύθερη και αξιοκρατική, όπου οι πολίτες της θα ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια εντός της.»