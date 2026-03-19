Βόησε ο τόπος την περασμένη Τρίτη για την υποψήφια βουλεύτρια της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία φέρεται να έχει καταδικαστεί από τις «αρχές» στα κατεχόμενα για διακίνηση ναρκωτικών.

Κάποιοι -πέραν του philenews το οποίο μίλησε με την ίδια την υποψήφια- χωρίς την άδεια της και χωρίς να μιλήσουν μαζί της, έσπευσαν να δημοσιεύσουν το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία της, παραβιάζοντας κάθε κανόνα δεοντολογίας.

Δεν είδαμε όμως να γίνεται το ίδιο σε παρόμοια περίπτωση με υποψήφιο βουλευτή του ΕΛΑΜ, ο οποίος έχει καταδικαστεί από τις νόμιμες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για εμπρησμό.

Το όνομά του όλοι το γνωρίζουμε στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά κανείς δεν το δημοσίευσε, ούτε έβγαλε πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία του φάτσα φόρα. Το θέμα σωστά αναδείχθηκε τότε από τα ΜΜΕ με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Ποια η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις και γιατί μερικοί δρουν επιλεκτικά;

ΕΜ