Με το θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο ασχολήθηκε το BBC. Το κανάλι ζήτησε μάλιστα τοποθέτηση από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο υπογράμμισε την καθοριστική σημασία των Βάσεων για την υποστήριξη της ασφάλειας των Βρετανών πολιτών και των συμμάχων τους στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες, ότι με το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα τεθεί το θέμα για διάλογο προς τη βρετανική κυβέρνηση, δεν έμεινε ασχολίαστη από τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης στο BBC ότι οι δύο στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο είναι αποικιακή συνέπεια στο νησί, γι΄ αυτό και χρειάζεται διάλογος σε σχέση με το καθεστώς τους.

Το BBC σχολιάζει ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις για το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο θα ήταν πολύ περίπλοκες, λόγω των ιδρυτικών συμφωνιών στις οποίες συμμετέχουν Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Τουρκία, μαζί με την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο νησί.

Ερωτηθείς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να απαντήσει αν επιθυμεί να φύγουν οι Βάσεις από την Κύπρο, απάντησε πως υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης, ωστόσο δεν πρόκειται να συμμετέχει σε δημόσια διαπραγμάτευση.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σε αίτημα από το BBC όπως τοποθετηθεί, τόνισε την καθοριστική σημασία των Βάσεων για την υποστήριξη της ασφάλειας των Βρετανών πολιτών και των συμμάχων τους στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αναπτύξει πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες στην Κύπρο από τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ραντάρ, συστημάτων αντιμετώπισης drones, μαχητικών αεροσκαφών F-35, επίγειας αντιαεροπορικής άμυνας και 400 επιπλέον στελεχών αντιαεροπορικής άμυνας», σημειώνεται στην τοποθέτηση του βρετανικού ΥΠΑΜ.