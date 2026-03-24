Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

Καλωσορίζοντας τον κ. Ανδρουλάκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η σχέση μας πάει χρόνια πίσω. Η παρουσία σας σήμερα εδώ ειδικά μετά τα πρόσφατα γεγονότα, είναι ιδιαίτερης σημασίας για μας. Επιβεβαιώνει τους στενούς αδελφικούς δεσμούς και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αυτή την ευκαιρία, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημαντική ιδιότητα και τον ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί προέκυψαν και κάποια ευρωπαϊκά δεδομένα που συζητήσαμε πρόσφατα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα σε ενημερώσω. Αλλά και για να δούμε πώς χτίζουμε σε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε.

Την ίδια στιγμή ευελπιστούμε ότι κάποιες διεθνείς πρωτοβουλίες που φαίνεται να αναπτύσσονται, να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα θετικό αποτέλεσμα που δεν είναι τίποτε άλλο από την αποκλιμάκωση γιατί η συνέχιση αυτής της κατάστασης λειτουργεί αρνητικά για όλους μας, για την Ευρώπη στο σύνολό της, για την ΕΕ, για την περιοχή.

Είμαι σε συνεχή επαφή με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί επιθυμούν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της αποκλιμάκωσης και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση να συναντηθούμε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Θέση μου και θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν τον πόλεμο και βέβαια τα ευρωπαϊκά κράτη να δείξουν απεριόριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε όποιο κράτος μέλος το ζητήσει».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε ικανοποίηση που αυτή η αλληλεγγύη επιδείχθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, «με την παρουσία της χώρας μας και την παρουσία και άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών που ήρθαν να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την ασφάλεια του κυπριακού λαού.

Χαίρομαι ακόμη περισσότερο διότι αυτό δεν ήταν δεδομένο πριν κάποιες δεκαετίες. Είναι προϊόν μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολύ μεγάλη δουλειά και σχέδιο από την τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με Πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Όπως και πριν βέβαια με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ υπήρχε το ενιαίο αμυντικό δόγμα.

Βέβαια η μη εμπλοκή στον πόλεμο δεν σημαίνει αδράνεια. Είστε προεδρεύουσα χώρα και νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν ισχυρές διπλωματικές πρωτοβουλίες και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την ευρωπαϊκή ηγεσία για να υπάρξει ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Διότι χωρίς να σταματήσει ο πόλεμος δεν θα σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου που είναι πολύ σημαντικές».

Πρόσθεσε ότι «θέλω να γνωρίζεις φίλε Πρόεδρε ότι στον αγώνα σου για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού θα είμαστε πάντα δίπλα, διότι θέλουμε μια λύση που θα βασίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει πιθανότητα υλοποίησης σχεδίων της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού. Αυτό για εμάς είναι βασική εθνική προτεραιότητα.

Εύχομαι πολύ σύντομα να ξεπεράσετε και αυτές τις δυσκολίες».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως «είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις και ανακοινώσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέτει και τα θεμέλια για να δώσουμε ουσία στο άρθρο 42,7, εάν και εφόσον ενεργοποιηθεί από το οποιοδήποτε κράτος μέλος, και είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο.

Η Κύπρος είναι μέρος της γεωγραφίας της περιοχής. Δεν είναι μέρος της κρίσης και διαχρονικά είμαστε μέρος της λύσης στα προβλήματα της περιοχής και όχι μέρος των προβλημάτων. ΄

Είναι σημαντική, και συνδέεται και με αυτό που ανέφερες για το Κυπριακό, η ξεκάθαρη τοποθέτηση – και το είδαμε και στην πράξη- της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγγίζει και την ουσία του κυπριακού προβλήματος, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ένα από τα πιο βασικά κεφάλαια στη μεγάλη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επίλυση του Κυπριακού είναι το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε στην πράξη ότι είναι η καλύτερη ασφαλιστική δικλείδα σε σχέση με το συγκεκριμένο κεφάλαιο, τη συγκεκριμένη ανησυχία για την ασφάλεια της Κύπρου.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μέσα από αυτή τη δύσκολη συγκυρία προκύπτουν κάποια αποτελέσματα, πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουμε.

Όσον αφορά το Κυπριακό, να αναφέρω ότι είχα μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα στις Βρυξέλλες. Ενθαρρυντική συνάντηση, και είμαστε δίπλα στον Γενικό Γραμματέα, αυτή την ξεκάθαρη πολιτική βούληση που έχει σε σχέση με την επανέναρξη των συνομιλιών, να τη μετατρέψουμε σε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο για να προχωρήσουμε στην επίλυση του Κυπριακού. Βλέπουμε και από τις συνεχείς εξελίξεις ότι δεν υπάρχουν παγωμένες διενέξεις. Πολύ εύκολα μπορεί να οδηγηθούμε σε δύσκολες καταστάσεις και είμαστε εδώ για να πάρουμε τις όποιες αποφάσεις χρειάζονται, έτσι ώστε να επανενώσουμε τον τόπο μας».