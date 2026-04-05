Τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ από ένα κράτος μέλος θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο πλαίσιο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 23-24 Απριλίου, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, μετά την ανακήρυξή του ως Επίτιμος Δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «έχω συμφωνήσει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής, ότι θα συζητήσουμε το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ και το τι ακριβώς κάνει η ΕΕ σε περίπτωση ενεργοποίησής του από ένα κράτος μέλος», κατά το Άτυπο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση αν η Κύπρος σήμερα αισθάνεται ασφαλής, σημειώνοντας ότι «η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός. Η καθημερινότητα συνεχίζεται κανονικά. Η Κύπρος είναι μέρος της γεωγραφίας της περιοχής. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μέρος της κρίσης της περιοχής».

Σημείωσε ότι η οποιαδήποτε εμπλοκή μας επικεντρώνεται στο να συνεργαστούμε με κράτη εντός της ΕΕ, στο πλαίσιο και της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά και με τρίτα κράτη, «ώστε να πετύχουμε το βασικό ζητούμενο. Το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η αποκλιμάκωση της κρίσης. Υπάρχουν σε εξέλιξη κάποιες διεθνείς πρωτοβουλίες. Μέχρι στιγμής δεν έφεραν αποτέλεσμα, αλλά εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, που δεν μπορεί να είναι άλλο από την αποκλιμάκωση της κρίσης», είπε.

Ερωτηθείς αν η κρίση θέτει ζήτημα ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «όσον αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ είμαστε έτοιμοι, έχω μεταφέρει αυτή την επιθυμία και στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, μόλις οι πολιτικές συνθήκες είναι εκεί, η Κύπρος να γίνει κράτος μέλος». Εξήγησε ότι με τον όρο «πολιτικές συνθήκες» αναφέρεται στην άρση του δικαιώματος αρνησικυρίας από πλευράς Τουρκίας.

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, η κρίση ανέδειξε και τον ρόλο της ΕΕ. «Δεν ήταν μόνο η ισχυρή πρώτη αντίδραση από πλευράς Ελλάδος, είδαμε και τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία. Στην ουσία, χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ, είδαμε να ενεργοποιείται», είπε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στη Λευκωσία στις 23-24 Απριλίου «έχω συμφωνήσει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής, ότι θα συζητήσουμε το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ και το τι ακριβώς κάνει η ΕΕ σε περίπτωση ενεργοποίησής του από ένα κράτος μέλος».

Κληθείς να δώσει το στίγμα της Κυπριακής Προεδρίας, είπε ότι διεξάγεται σε ένα ταραγμένο περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, το οποίο, ωστόσο, επιβεβαιώνει το μότο της κυπριακής προεδρίας: «μια ΕΕ αυτόνομη. Αυτές οι εξελίξεις, όπως τις βιώνουμε σήμερα, επιβεβαιώνουν τη σημασία της αυτονομίας της ΕΕ. Όταν λέμε αυτονομία δεν εννοούμε αποκλειστικά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Εννοούμε ενεργειακή αυτονομία, τα θέματα ανταγωνιστικότητας, όλα αυτά που θα καταστήσουν την ΕΕ πραγματικά αυτόνομη. Δυστυχώς σήμερα η ΕΕ δεν είναι στρατηγικά αυτόνομη και την ίδια στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις από αυτή την κρίση στη γειτονιά μας, επιπτώσεις που άπτονται της ενέργειας, των πρώτων υλών και πολλούς άλλους τομείς», υπογράμμισε.

Εξάλλου, όσον αφορά την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Δημότη της Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος είπε ότι είναι μια «ιστορική μέρα που έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς της Κύπρου με τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία γενικότερα».

«Αποδέχομαι αυτή την τιμή, εκ μέρους των πολλών συμπατριωτών μου που ζουν και εργάζονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης», είπε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα, εκ μέρους του κυπριακού λαού, πρωτίστως, αλλά και των συμπατριωτών μου που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Μακεδονία, η σημερινή μέρα που έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα λιθαράκι στους ισχυρούς δεσμούς, που στηρίζονται στην ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινή ιστορία, σε κοινές αξίες, σε κοινές αρχές, αλλά αποτελούν και εφαλτήριο για να πετύχουμε πολλά περισσότερα και μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και να συνεργαστούμε η Κύπρος με τη Θεσσαλονίκη».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «επεξεργαζόμαστε και κάποιες ιδέες, έτσι ώστε, να δούμε στο πλαίσιο της περαιτέρω συνεργασίας μας, πώς μπορούν να υπάρξουν προοπτικές, είτε για επενδύσεις στην περιοχή, είτε για συνεργασία με κυπριακές και ελλαδικές εταιρείες που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σε τομείς στους οποίους υπάρχει προστιθέμενη αξία».

