Η τελευταία ευρωπαϊκή πράξη του Βίκτορ Όρμπαν ενδεχομένως να γραφτεί στη Λευκωσία. Η αλλαγή κυβέρνησης στην Ουγγαρία θα γίνει τον Μάιο και ως εκ τούτου, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα βρεθεί ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Αυτή η τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνιση του Όρμπαν αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον, κυρίως για το πώς θα συμπεριφερθεί μετά την πανωλεθρία των βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 16ετούς θητείας του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν φρόντισε να κάνει τη ζωή των Ευρωπαίων ηγετών ιδιαίτερα δύσκολη, μπλοκάροντας πολλές από τις αποφάσεις που λάμβαναν — κυρίως στο θέμα της Ουκρανίας.

Ήπιος τόνος από απερχόμενο πρωθυπουργό

Το γεγονός ότι η σύνοδος της Λευκωσίας θα είναι άτυπη και δεν θα ληφθούν αποφάσεις δεν φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες για το πώς θα συμπεριφερθεί ο Όρμπαν. Παράλληλα, ως απερχόμενος, αναμένεται ότι θα κινηθεί σε πολύ πιο ήπιους τόνους σε σχέση με το παρελθόν.

Η Κυπριακή Προεδρία ξεμπλοκάρει

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, την επομένη της σαρωτικής νίκης του Πέτερ Μαγιάρ, Κύπρια αξιωματούχος ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σκοπεύει να ξεμπλοκάρει το πακέτο δανείου ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία και το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Στόχος μας ως Προεδρία παραμένει η ολοκλήρωση τόσο του πακέτου δανείου ύψους €90 δισ. για την Ουκρανία όσο και του 20ού πακέτου κυρώσεων το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

«Προτιθέμεθα να το θέσουμε στην ατζέντα του COREPER μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση και των δύο φακέλων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η αξιωματούχος σημείωσε ότι οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι της ΕΕ αναμένεται να πραγματοποιήσουν δύο συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα, με την ατζέντα να κοινοποιείται εν καιρώ.

Χριστοδουλίδης και Κόμπος συγχαίρουν τον Μαγιάρ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον νικητή των ουγγρικών εκλογών. «Προσβλέπω σε στενή συνεργασία για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ατζέντα, επίσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, για μια ισχυρή, ασφαλή Ένωση, με ενωμένη φωνή και ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή», ανέφερε ο ΠτΔ.

Αντίστοιχα, με δικό του μήνυμα στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, συνεχάρη τον Μαγιάρ σημειώνοντας και τα εξής: «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα κυβέρνηση για μια πιο ανθεκτική, πιο αυτόνομη και πιο διεθνώς ενεργή ΕΕ».