Όταν επισκεφθεί κανείς την ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λευκωσίας διαβάζει πάνω-πάνω, «Ο Πολίτης στο Επίκεντρο» και χαίρεται που τον υπολογίζουν. Από εκεί και κάτω, αναζητώντας τι τρέχει διαβάζει πως «λόγω βελτιωτικών εργασιών θα διακοπεί η προμήθεια νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στις υδατοδεξαμενές Λακατάμιας, Ανθούπολής, Τσερίου και κοινότητας Εργατών την Τρίτη 26.8.2025 από η ώρα 04:00πμ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ».

Και εκεί που ολοκληρώθηκαν (χωρίς βεβαίως να έχουν ενημερωθεί οι καταναλωτές για της διακοπή της παροχής που προηγήθηκε) διαβάζει ότι: «Ακολούθησε βλάβη σε μέρος του νέου αγωγού που μπήκε σε λειτουργία με την ολοκλήρωση των συνδέσεων». Δηλαδή το έφτιαξαν από τη μία και χάλασε από την άλλη.

Ακολούθως διαβάζει, πως «η υδροδότηση διακόπηκε εκ νέου σήμερα τα ξημερώματα ενώ καταβάλλονται προσπάθειες εντοπισμού και αποκατάστασης της βλάβης το συντομότερο δυνατό». Και πάρα κάτω διαβάζει στον εκτιμώμενο χρόνο επαναφοράς: «Εντός της ημέρας».

Από που θα έρθει το νερό; Μέσω Λεμεσού; Έμπλεξε στην κίνηση; Χρειάζεται σπρώξιμο; Οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν ψάχνοντας το σημείο της βλάβης; Μήπως πρέπει να πάνε στη βρύση του χωριού;

