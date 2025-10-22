Δείπνο με πρώην συνεργάτες του στο Προεδρικό Μέγαρο είχε χθες βράδυ ο τέως ΠτΔ, Νίκος Αναστασιάδης. Η βραδιά κύλησε σε ευχάριστο κλίμα με τους παρευρισκόμενους να έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν στιγμές από την κοινή τους παρουσία στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη διακυβέρνηση του τόπου από τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο τέως Πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος ευχαριστώντας για τη διοργάνωση του δείπνου. Από το μενού της βραδιάς δεν έλειψαν και οι συζητήσεις για τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.

