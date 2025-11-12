Η σημερινή σεισμική δόνηση που ταρακούνησε την Κύπρο, βρήκε τα μέλη της επιτροπής Παιδείας της Βουλής να παραθέτουν δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό του έργου τους κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η οποία κατά τη ολιγόλεπτη διακοπή λόγω σεισμού, βρήκε την ευκαιρία να επαναφέρει το θέμα του κτηρίου που στεγάζει τη Νομοθετική Εξουσία. Όπως είπε, με αφορμή τη σεισμική δόνηση, η Βουλή στεγάζεται σε ένα ακατάλληλο κτήριο.

Μετά το τέλος του σεισμού δεν έλειψε και το χιούμορ εντός της αίθουσας περί του γνωστού συνθήματος «σεισμός, σεισμός, Συναγερμός».

ΛΙΑ