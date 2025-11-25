Ερωτήματα σε σχέση με τη διαρροή της προσωπικής επικοινωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, παραθέτει σε ανάρτησή του ο νομικός Χρίστος Τριανταφυλλίδης.

Διερωτάται από τη μία αν η διαρροή έγινε επίτηδες ή κατά λάθος και κατά δεύτερον ποια ήταν τα κίνητρα πίσω από αυτήν. Περαιτέρω, ρωτά εάν «ο Αρχηγός της Αστυνομίας είναι Κύπρο» κι αν έμαθε για την ύπαρξη διαφθοράς στην Αστυνομία.

Σε αντίθεση με παρα πολλους αλλους -συμπεριλαμβανομένων και συναδέλφων Δικηγόρων- δεν προκειται να σχολιασω το τι δημοσιοποιθηκε αναφορικα με το θεμα του Βοηθού Γενικου Εισαγγελέα πριν το θεμα να εχει ολοκληρωθεί.

Σ αυτο το στσδιο θα περιοριστώ σε δυο ερωτήσεις/ απορίες:

1… November 24, 2025

Αυτούσια η ανάρτηση

Σε αντίθεση με πάρα πολλούς άλλους -συμπεριλαμβανομένων και συναδέλφων Δικηγόρων- δεν πρόκειται να σχολιάσω το τι δημοσιοποιήθηκε αναφορικά με το θέμα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα πριν το θέμα να έχει ολοκληρωθεί.

Σ’ αυτό το στάδιο θα περιοριστώ σε δυο ερωτήσεις/ απορίες:

Δεδομένου ότι το θέμα αποτελούσε το αντικείμενο προφορικής επικοινωνίας μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα το περιεχόμενο της διέρευσε κατά λάθος η επίτηδες;;

Διότι αν είναι το δεύτερο ποια ήσαν τα κίνητρα πίσω από την διαρροή;;

Ο Αρχηγός Αστυνομίας είναι Κύπρο;;

Έμαθε/ ακούει για την ύπαρξη διαφθοράς στην Αστυνομία;;

Συμφωνεί;;

Διαφωνεί;;

Ποια είναι η θέση του;;

Έχει άποψη;;