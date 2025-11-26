Ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, ανέβασε τον τόνο της φωνής του στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο συζήτησης για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Αφορμή ήταν το θέμα των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών, το οποίο τέθηκε και στη συζήτηση γύρω από τη θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτικού που προτείνεται από το υπουργείο Παιδείας.

Ο κ. Μυλωνάς απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του Υπουργείου, είπε ότι θα τους κόψει τα τόσα προγράμματα επιμόρφωσης καθώς παρέχονται και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. «Στέλνουμε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν μεταπτυχιακά, MBA και τόσα άλλα, και όλη μέρα κάνουν επιμορφώσεις. Θα σας κόψω αυτά τα προγράμματα. Και το θέμα με τους αποσπασμένους θα κοπεί, επιτέλους», τόνισε ο κ. Μυλωνάς.

Κατά την τοποθέτηση του έθιξε και το θέμα ότι οι επιμορφώσεις παρουσιάζονται κυρίως ως ένα μέτρο αποθάρρυνσης των εκπαιδευτικών, προτάσσοντας την περίπτωση του Ανώτερου Εκπαιδευτικού όπου υπάρχει πρόνοια να επιμορφώνεται προηγουμένως για να μπορεί να διεκδικήσει διευθυντική θέση.

Σε παρέμβαση της η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσμοθετημένη υποχρεωτικά μόνο δύο φορές στην καριέρα τους. Πριν διοριστούν και όταν πάρουν θέση διευθυντή. Αναφορικά με τον Ανώτερο Εκπαιδευτικό και την πρόνοια του Υπουργείου όπως σε περίπτωση που τον ενδιαφέρει να διεκδικήσει μετά τα 10 χρόνια θέση διευθυντή, θα πρέπει να προηγηθεί η επιμόρφωσή του –σε αντίθεση με τους διευθυντές που επιμορφώνονται μετά την ανάληψη της θέσης τους– η Υπουργός επεσήμανε πως αυτό πρέπει να γίνεται ούτως ώστε να έχει κατάρτιση ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός σε διοικητικά καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει. «Δεν μπορώ μετά από τόσα χρόνια στην τάξη, να πάρω τον εκπαιδευτικό και να τον ρίξω στη θέση του διευθυντή χωρίς επιμόρφωση», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, ξεκαθαρίζοντας πως οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών γίνονται στο σχολικό τους χρόνο και όχι εκτός.

Ευαγγελία Σιζοπούλου