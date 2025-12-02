Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των γενικών διευθυντών στα διάφορα Υπουργεία. Άλλοι έμειναν στο πόστο τους, άλλοι μετακινήθηκαν. Μέσα σε αυτούς που μετακινούνται και αλλάζουν γραφείο είναι και ο Μάριος Παναγίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο υπουργείο Παιδείας. Στην ουσία, ο κ. Παναγίδης επιστρέφει εκεί, μετά από περίπου πέντε χρόνια, καθώς ήταν ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας από τις 15 Οκτωβρίου 2019 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Μετακινήθηκε τότε στο υπουργείο Ενέργειας και τώρα επιστρέφει ξανά στα παλιά του λημέρια.

