Δύο βίντεο, το ένα σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και το άλλο σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, αναρτήθηκαν στον λογαριασμό της Προεδρίας στο Χ, ως ένας απολογισμός του 2025 της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Ανασκόπηση μιας ακόμη χρονιάς που μετέτρεψε τον σχεδιασμό σε πράξη.

Στόχος: Εκσυγχρονισμός του Κράτους και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

Ανασκόπηση μιας ακόμη χρονιάς που μετέτρεψε τον σχεδιασμό σε πράξη.



🎯 Στόχος: Εκσυγχρονισμός του Κράτους και Βελτίωση της Καθημερινότητας των Πολιτών ✅ pic.twitter.com/doa2HxeRON January 6, 2026

Στη δεύτερη ανάρτηση αναφέρεται:

Ανασκόπηση μιας ακόμη χρονιάς που μετέτρεψε τον σχεδιασμό σε πράξη.

Στόχος: Εξωστρεφής, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ουσιαστική ενίσχυση της Άμυνας και της Ασφάλειας που θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενισχύουν τον διεθνή της ρόλο σε μια περιοχή αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Η Κύπρος επιλέγει τον δρόμο της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της ενεργούς παρουσίας.

Μια ακόμη χρονιά έργου ευθύνης της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και αποτελέσματος για τη χώρα. Από τη δέσμευση στην υλοποίηση, οι πολιτικές και οι συνεργασίες που ενδυναμώνουν τη διεθνή θέση της Κύπρου και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Ένας ακόμη χρόνος κυβερνητικής δράσης με ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας, με μετρήσιμο αποτύπωμα στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.