Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πολιτικής σύμπραξης στο πλαίσιο της Άμεσης Δημοκρατίας.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «ίσως να της πρoτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

Όταν ρωτήθηκε, δε, για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις απάντησε «εγώ προσωπικά ότι πρέπει να επιτρέπονται οι αμβλώσεις γιατί η κοινωνία δεν φαίνεται τόσο καλή αν δεν τις επιτρέπει»

Παράλληλα είπε ότι «δεν έχω μετανιώσει που έγινα ευρωβουλευτής, λατρεύω τη δουλειά, νομίζω ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς αλλάξεις Κύπρο και Ευρώπη ως ένας από τους 700 ευρωβουλευτές».

Απαντώντας στην κριτική που του γίνεται για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας παραδέθηκε, τέλος, ότι «αφήσαμε όλους να είναι υποψήφιοι και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56».

protothema.gr