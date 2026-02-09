Και ο πρόεδρος της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης απασχόλησε τη διάσκεψη Τύπου του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ο κ. Φυτιρής κλήθηκε να απαντήσει σε σχέση με αιχμές του κ. Λοϊζίδη για απειλές που δέχθηκε.

«Δεν θέλω να κατεβάσω το επίπεδο! Νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή διάσκεψη. Ο πολύς θόρυβος προκαλεί οχληρία και η οχληρία προκαλεί -πολλές φορές- αναστάτωση.

«Εγώ θα χαρώ πολύ αν μάθω από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ότι ο κ. Λοϊζίδης υποβάλει αίτημα για να πάει σε μονάδα πρώτης γραμμής και να φύγει από εκεί που είναι, στο Αρχηγείο».

ΨΥΛ