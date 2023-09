Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προσφωνήσει, σήμερα την 78η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η 20η Σεπτεμβρίου έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Εθνών.

Σαν σήμερα πριν από 63 χρόνια η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσιζε, στις 20 Σεπτεμβρίου 1960, την αποδοχή της Κύπρου ως μέλος του διεθνούς οργανισμού.

Τη σημερινή επέτειο μάς την υπενθύμισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου με σχετική ανάρτησή του.

Auspicious anniversary today:



20 #September 1960,



Admission of Cyprus to membership in the @UN pic.twitter.com/2CPtsy2gw1