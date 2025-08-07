Το Παρατηρητήριο για τη δίκη του Κενάν Αγιάς καταγγέλλει την παρατεταμένη κράτηση του Κούρδου αγωνιστή και επαναλαμβάνει ότι η άρνηση της Γερμανίας για άμεση επιστροφή του στην Κύπρο συνιστά κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου και εντάσσεται, ασφαλώς, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής δίωξης εις βάρος Κούρδων αγωνιστών. Σε ανακοίνωση σημειώνεται πως παρά την επίσημη διαβεβαίωση του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Γερμανίας ότι ο Αγιάς θα επιστρέψει στην Κύπρο και παρά τα συνεχή διαβήματα του κυπριακού Υπουργείου Δικαιοσύνης, η μεταφορά του δεν έχει προχωρήσει με το σχετικό αίτημα να παραμένει δήθεν «υπό προετοιμασία».

Εξάλλου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, απάντησε σε ερώτηση του βουλευτή και εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά σχετικά με τη διαδικασία. Αν και η αρμόδια Αρχή της Γερμανίας ενημέρωσε (στις 24 Ιουνίου 2025) ότι θα ληφθούν τα μέτρα για τη μεταφορά του καταδικασθέντος στην Κύπρο, όλα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας.

Μάλιστα, μήνυμα του κυπριακού Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την αρμόδια Αρχή της Γερμανίας εστάλη στις 16 Ιουλίου ζητώντας ενημέρωση για τις εξελίξεις, αλλά δεν απαντήθηκε ποτέ. Μήπως ήρθε η ώρα του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας να ζητήσει εξηγήσεις, για έναν άνθρωπο που αναγνωρίστηκε ως πολιτικός πρόσφυγας στην Κύπρο και βασανίζεται τώρα από τις γερμανικές Αρχές;

ΑΛ.ΜΙΧ.