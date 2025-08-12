Το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε στην Τεμβριά η επετειακή χοροεσπερίδα της τοπικής ομάδας ΑΕΤ, αφιερωμένη στην αήττητη νταμπλούχο – και τριπλούχο με την ασπίδα – ομάδα της περιόδου 1994-1995.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του West Nicosia News, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επετειακές φωτογραφίες, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις και η βραδιά συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Την παράσταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκλεψε ο πάτερ Χριστόφορος με τις φωνητικές του ικανότητες και τα λαϊκά άσματα που ερμήνευσε. «Τα τραγούδια του πάτερ Χριστόφορού μας, η αγαπημένη σταθερή μας αξία», αναφέρει το Κοινοτικό Συμβούλιο Τεμβριάς.

Βέβαια, για εμάς τους λίγο παλαιότερους Σολιάτες, ο πάτερ Χριστόφορος δεν έχει συνδεθεί με το τραγούδι, αλλά κυρίως με το ποδόσφαιρο. Προτού γίνει ιερέας, υπήρξε ένας πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής, παίζοντας για αρκετά χρόνια με τη φανέλα του αγαπημένου του χωριού. Αυτό που τον κάνει ιδιαίτερο ωστόσο, ήταν ότι συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο και αφού είχε γίνει ιερέας, κάτι που είχε προκαλέσει τότε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ.

