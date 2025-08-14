Ο IOSCO, ο Διεθνής Οργανισμός Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς, ετοιμάζεται για την Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή (WIW 2025). Πρόκειται για ετήσια διεθνή εκστρατεία που πραγματοποιεί κάθε Οκτώβριο για να αναδείξει τη σημασία της χρηματοοοικονομικής επιμόρφωσης κοινού και επενδυτών.

Από πλευράς Κύπρου, συμμετέχει με σειρά δράσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του IOSCO για να δούμε σε ποια θέματα θα επικεντρωθεί η φετινή εκστρατεία, διαπιστώσαμε ότι στην αρχική ιστοσελίδα του για την WIW 2025, φιλοξενούνται δύο πολύ χρήσιμοι οδηγοί που ετοίμασε η ΕΚΚ.

Ο ένας οδηγός απευθύνεται στους γονείς και περιέχει σημαντικές πληροφορίες και απλές συμβουλές για εκπαίδευση των παιδιών στην υπεύθυνη διαχείριση χρημάτων. Ο άλλος αφορά τους κινδύνους από τη δράση των λεγόμενων influencers στον χώρο των social media. Η Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, εδώ και αρκετά χρόνια, κάνει πολύ ουσιαστική δουλειά στα θέματα χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης. Είναι ευχάριστο ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει τυγχάνουν πλέον αναγνώρισης και από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς.

Αγ.Αγ.