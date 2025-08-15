Είναι μεγάλο το ατόπημα του Βρετανού βουλευτή, Αφζάλ Καν, εμπορικού απεσταλμένου της κυβέρνησης του στην Άγκυρα, να επισκεφθεί τα κατεχόμενα. Και δεν επισκέφθηκε μόνο την κατεχόμενη περιοχή, αλλά συνάντησε και τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Και σωστά έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται διαβήματα της κυβέρνησης προς το Λονδίνο. Και σωστά πιέζει η ομογένεια, που αριθμεί πέραν των 300.000. Οφείλουμε, ωστόσο, να αναφέρουμε πως κι ένας Ευρωβουλευτής, ο Φειδίας Παναγιώτου, πήγε στο λεγόμενο προεδρικό της αποσχιστικής οντότητας και πήρε συνέντευξη από τον εγκάθετο της Άγκυρας. Και πέραν του Παναγιώτου, κι άλλοι Ελληνοκύπριοι- παλαιότερα συχνότερα- στο λεγόμενο προεδρικό.

Κ.ΒΕΝ.