«Μπάζει» η νομοθεσία που διέπει το καθεστώς απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από υπηκόους τρίτων χωρών. Το θέμα μας απασχολεί από τον Ιανουάριο, οπότε με αφορμή πρόταση Νόμου φέραμε στο φως της δημοσιότητας πολλά τρωτά σημεία.

Μέχρι και καταζητούμενος για σφετερισμό ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα αποκτούσε με ευκολία – και χωρίς έλεγχο- ακίνητα στη Δημοκρατία. Χθες ο «Φ» ανέδειξε ένα άλλο τρωτό σημείο της νομοθεσίας και στη βάση κοινοβουλευτικού ερωτήματος.

Το θετικό είναι πως το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αδυναμίες και κινείται για να διορθώσεις τις στρεβλώσεις. Χθες, μάλιστα, με αφορμή το νέο μας δημοσίευμα έγινε νέα τοποθέτηση από το Υπουργείο μετά από σχετικό μας ερώτημα. Την καταγράφουμε: «Το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται διάφορα σενάρια βελτίωσης των παρωχημένων διατάξεων της νομοθεσίας. Το θέμα εξετάζεται ολιστικά, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση με διάφορες άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες και κατατεθειμένα νομοσχέδια. Περαιτέρω, οποιεσδήποτε αλλαγές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο θα επιφέρουν επιπτώσεις που δεν ενδείκνυται να εκτιμηθούν αποσπασματικά, αλλά υπό το πρίσμα συνυπολογισμού σε μια πλειάδα πολιτικών του κράτους και τομέων της οικονομίας».

ΜακΦαν